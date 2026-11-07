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Polonya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

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Polonya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Polonya’nın Krakov kentinde meydana gelen silahlı saldırı can pazarına dönüştü. Olayda 5 kişi yaşamını yitirirken, 10’dan fazla kişi yaralandı.

#1
Foto - Polonya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Polonya basınında yer alan haberlere göre, yerel saatle 15.00 sıralarında Krakov'un merkezindeki Ana Meydan'a aracıyla giren saldırgan araçtan çevredekilere ateş açtı.

#2
Foto - Polonya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bir ambulans helikopter de bölgeye iniş yaptı. Malopolska Polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

#3
Foto - Polonya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Saldırganın polis ekiplerince vurulduğu ve hastaneye nakledildiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

#4
Foto - Polonya'da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Yetkililer, bölge sakinleri ve turistlere Ana Meydan'a gelmemeleri, çevrede bulunanlara güvenli bir yere geçmeleri çağrısında bulundu. Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, X hesabından yaptığı paylaşımda, Krakov şehir merkezinde yaşanan olaylara ilişkin haberleri büyük endişeyle karşıladığını belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Nawrocki, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını beklediğini vurguladı.

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