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İran'la ilgili emir verildi: Dünyaya ilan ettiler

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İran'la ilgili emir verildi: Dünyaya ilan ettiler

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'la ilgili alınan son kararı kamuoyu ile paylaştı. Alınan kararla yeni bir görev gücü kurulduğu duyuruldu.

#1
Foto - İran'la ilgili emir verildi: Dünyaya ilan ettiler

ABD ordusu, İran limanlarına yönelik aylardır süren deniz ablukasını genişlettiğini duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’ın "Demir Kapı Görev Gücü"nün oluşturulması talimatını verdiği kaydedildi.

#2
Foto - İran'la ilgili emir verildi: Dünyaya ilan ettiler

Açıklamaya göre görev gücü, İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden gelişmiş silah sistemleri, askeri ve sivil alandaki çift kullanımlı teknolojiler, yaptırım kapsamındaki malzemeler ve "yasa dışı gelir kaynaklarını" taşımasının önlenmesi amacıyla ABD hükümetine bağlı diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışacak. Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlandırılacak yeni görev gücünde askeri ve sivil personelden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekibin görev yapacağı bildirildi.

#3
Foto - İran'la ilgili emir verildi: Dünyaya ilan ettiler

CENTCOM Komutanı Cooper, yeni görev gücüne ilişkin açıklamasında, "Demir Kapı Görev Gücü'nün kurulması, İran'a karşı uyguladığımız çelikten deniz ablukasının başarısını pekiştiriyor. CENTCOM'un ABD hükümetine bağlı kurumlarla iş birliğini güçlendirmesi, İran'ın terörizmi finanse etme, silah fabrikalarını yeniden inşa etme ve askeri kapasitesini yenileme kabiliyetini daha da sınırlandıracak" dedi.

#4
Foto - İran'la ilgili emir verildi: Dünyaya ilan ettiler

CENTCOM, son aylarda uygulanan ABD deniz ablukasının İran'ın 25 milyar dolardan fazla ham petrol ihraç etmesini engellediğini bildirdi. Açıklamada, İran limanlarına giren veya bu limanlardan ayrılan tüm gemilere yönelik deniz denetimlerinin ve abluka uygulamasının sıkı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

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