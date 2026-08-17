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Milli kanatlar Avrupa’da kuş uçurtmadı: Türk F-16’ları Romanya hava sahasında bir ilke imza attı

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Milli kanatlar Avrupa’da kuş uçurtmadı: Türk F-16’ları Romanya hava sahasında bir ilke imza attı

Türk Hava Kuvvetleri, Romanya hava sahasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı NATO Entegre Hava ve Füze Savunması tatbikatına F-16, E-7T ve KC-135R uçaklarıyla katılarak üstün bir başarıya imza attı. Müttefik unsurlarla müşterek yürütülen faaliyet kapsamında Türk pilotları, NATO tarihinde ilk kez gerçekleştirilen "düşük süratli önleme eğitimi"ni kusursuz bir şekilde tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı, güçlü hava gücünün gökyüzünde daima hazır olduğunu ve barış ile güvenlik için her an görevde bulunduğunu bir kez daha tescilledi.

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Foto - Milli kanatlar Avrupa’da kuş uçurtmadı: Türk F-16’ları Romanya hava sahasında bir ilke imza attı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının, NATO'nun entegre hava ve füze savunmasına katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

#2
Foto - Milli kanatlar Avrupa’da kuş uçurtmadı: Türk F-16’ları Romanya hava sahasında bir ilke imza attı

MSB, Romanya hava sahasında gerçekleştirilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması faaliyetine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklarla katılım sağlandığını ve eğitim kapsamında ilk kez düşük süratli önleme eğitiminin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

#3
Foto - Milli kanatlar Avrupa’da kuş uçurtmadı: Türk F-16’ları Romanya hava sahasında bir ilke imza attı

MSB'den yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "13 Ağustos 2026 tarihinde Romanya hava sahasında icra edilen NATO Entegre Hava ve Füze Savunması (Integrated Air and Missile Defence – IAMD) faaliyetine, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Bandırma) 2 adet F-16, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Konya) 1 adet E-7T, 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığımızdan (Adana) 1 adet KC-135R uçağımız katıldı.

#4
Foto - Milli kanatlar Avrupa’da kuş uçurtmadı: Türk F-16’ları Romanya hava sahasında bir ilke imza attı

NATO unsurlarıyla müşterek gerçekleştirilen faaliyet kapsamında, ilk kez düşük süratli önleme eğitimi başarıyla icra edildi. Güçlü hava gücümüzle gökyüzünde daima hazır, barış ve güvenlik için her zaman görevdeyiz."

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Foto - Milli kanatlar Avrupa’da kuş uçurtmadı: Türk F-16’ları Romanya hava sahasında bir ilke imza attı

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