Milli kanatlar Avrupa’da kuş uçurtmadı: Türk F-16’ları Romanya hava sahasında bir ilke imza attı

Türk Hava Kuvvetleri, Romanya hava sahasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı NATO Entegre Hava ve Füze Savunması tatbikatına F-16, E-7T ve KC-135R uçaklarıyla katılarak üstün bir başarıya imza attı. Müttefik unsurlarla müşterek yürütülen faaliyet kapsamında Türk pilotları, NATO tarihinde ilk kez gerçekleştirilen "düşük süratli önleme eğitimi"ni kusursuz bir şekilde tamamladı. Milli Savunma Bakanlığı, güçlü hava gücünün gökyüzünde daima hazır olduğunu ve barış ile güvenlik için her an görevde bulunduğunu bir kez daha tescilledi.