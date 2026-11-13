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Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşinden habersiz yapan yandı!

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Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşinden habersiz yapan yandı!

Eşten gizli kredi çekilmesinin her durumda boşanma sebebi sayılmasa bile, aile ekonomisinin bozulması ve eşler arasında güven duygusunun sarsılması bazen boşanma gerekçesi olabiliyor.

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Foto - Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşinden habersiz yapan yandı!

İZİNSİZ KREDİ ÇEKMEK BOŞANMA SEBEBİ Mİ? Konunun her durumda boşanma sebebi sayılmadığını kaydeden Göçtürk, fakat birtakım şartların olduğunu söyledi. Göçtürk, "Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin yerleşik içtihatlarına göre, izinsiz kredi çekmenin boşanmaya dayanak oluşturabilmesi için borçlanmanın aile birliğini ekonomik yönden sarsması veya evlilikteki güveni temelinden yok etmesi gerekmektedir. Kredinin kumar, şans oyunları, sadakatsizlik veya kişisel lüks harcamalar amacıyla çekilerek ailenin ödeme güçlüğüne düşürülmesi ve icra takiplerine maruz bırakılması hallerinde mahkemeler, bu durumu güven sarsıcı ağır kusur sayarak boşanma kararı verebilmektedir."

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Foto - Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşinden habersiz yapan yandı!

KREDİ ÇEKİLDİĞİNDE KUSUR SAYILMAYAN DURUMLAR Göçtürk, "Buna karşılık çekilen kredinin evin geçimi, kira, sağlık veya çocukların eğitim masrafları gibi evlilik birliğinin ortak ve zorunlu ihtiyaçlarına tahsis edilmesi, borcun ailenin mali dengesini ve yaşam standartlarını sarsacak boyutta olmaması ya da krediden haberdar olan diğer eşin durumu hoşgörüyle karşılayarak ortak hayatı sürdürmesi hallerinde boşanma davaları reddedilebilmektedir. Bir diğer husus da iznin veya bilginin bulunmadığının davacı tarafça somut delillerle ispatlanamamasıdır" dedi.

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Foto - Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşinden habersiz yapan yandı!

BOŞANMA KARARI VERİLEN DİĞER DURUMLAR

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Foto - Yargıtay'dan emsal boşanma kararı: Eşinden habersiz yapan yandı!

İstisnai durumlarında olduğunu belirten Göçtürk, sözlerine şöyle devam etti: ''Eşlerden biri gidip taşınmaz, araba veya başka bir şey alıyorsa ve diğer eş bunu başka bir yerden öğreniyorsa, boşanma davası hakimin önüne geldiğinde hakim, diğer delillerle birlikte boşanma kararı verilip verilemeyeceğini değerlendirir. Aile birliğinin temelden sarsılması ve ortak hayatın sürdürülemez hale gelmesi durumunda boşanma kararı verilebilir."

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