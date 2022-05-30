Milli Emlak arsa, tarla satışları! Satılık hazine arazileri ve metrekare fiyatları 2022!

Satılık hazine arazisi fiyatları ne kadar 2022? Milli Emlak üzerinden çok sayıda arazi satışa çıkarıldı. Bazı hazine arazileri üzerine 3-4 katlı binalar yapılmasına da emsal artışı ile izin verilecek. Ankara 576 m2 büyüklüğe sahip olan arsanın satış fiyatı 231 bin TL olurken yine Ankara Yenimahalle’de 230 m2 büyüklüğündeki arsanın fiyatı 172,750 TL olarak satışa sunulmakta. Tekirdağ Ergene’de ise 331,31 m2 arsanın fiyatı 266 bin TL olurken, İzmir Bergama’da 2,284 m2 arazisin fiyatı 138 bin TL olarak satışa sunuldu. İşte Milli Emlak üzerinden satışa sunulan arazi metre kare ile fiyatları...