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Ekonomi
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Milli Emlak arsa, tarla satışları! Satılık hazine arazileri ve metrekare fiyatları 2022!

2022-05-30 08:38:51
Milli Emlak arsa, tarla satışları! Satılık hazine arazileri ve metrekare fiyatları 2022!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkacağız" diyerek konut sıkıntısına çözüm olması beklenen düzünlemeyi açıkladı. Peki hazine arazileri ne kadara satılacak? Satılık hazine arazisi metre kare fiyatı ne kadar?

#1
Foto - Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili bakanlıklar yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlayacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, “Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.

Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili bakanlıklar yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlayacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, “Hazine arazilerini vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda satışa çıkacağız. Vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.

#2
Foto - Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz” dedi. Arsa projesine ilişkin detayları Hürriyet’e anlatan Bakan Kurum, vatandaşın şehrin çeperinde, hafta sonu ya da sürekli kalabileceği evler talep ettiğini belirtti ve şunları söyledi: “Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, Arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkacağız.”

Ankara’da Gölbaşı, İstanbul’da Tuzla, Çatalca, Başakşehir için çalışıyoruz” dedi. Arsa projesine ilişkin detayları Hürriyet’e anlatan Bakan Kurum, vatandaşın şehrin çeperinde, hafta sonu ya da sürekli kalabileceği evler talep ettiğini belirtti ve şunları söyledi: “Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, Arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkacağız.”

#3
Foto - Satılık hazine arazisi fiyatları ne kadar 2022? Milli Emlak üzerinden çok sayıda arazi satışa çıkarıldı. Bazı hazine arazileri üzerine 3-4 katlı binalar yapılmasına da emsal artışı ile izin verilecek. Ankara 576 m2 büyüklüğe sahip olan arsanın satış fiyatı 231 bin TL olurken yine Ankara Yenimahalle’de 230 m2 büyüklüğündeki arsanın fiyatı 172,750 TL olarak satışa sunulmakta. Tekirdağ Ergene’de ise 331,31 m2 arsanın fiyatı 266 bin TL olurken, İzmir Bergama’da 2,284 m2 arazisin fiyatı 138 bin TL olarak satışa sunuldu. İşte Milli Emlak üzerinden satışa sunulan arazi metre kare ile fiyatları...

Satılık hazine arazisi fiyatları ne kadar 2022? Milli Emlak üzerinden çok sayıda arazi satışa çıkarıldı. Bazı hazine arazileri üzerine 3-4 katlı binalar yapılmasına da emsal artışı ile izin verilecek. Ankara 576 m2 büyüklüğe sahip olan arsanın satış fiyatı 231 bin TL olurken yine Ankara Yenimahalle’de 230 m2 büyüklüğündeki arsanın fiyatı 172,750 TL olarak satışa sunulmakta. Tekirdağ Ergene’de ise 331,31 m2 arsanın fiyatı 266 bin TL olurken, İzmir Bergama’da 2,284 m2 arazisin fiyatı 138 bin TL olarak satışa sunuldu. İşte Milli Emlak üzerinden satışa sunulan arazi metre kare ile fiyatları...

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Foto - Tüm il ve ilçelerdeki Milli Emlak konut, arazi, arsa ve dükkan satışları için Milli Emlak sitesi üzerinden sorgulama yapılabilmekte.

Tüm il ve ilçelerdeki Milli Emlak konut, arazi, arsa ve dükkan satışları için Milli Emlak sitesi üzerinden sorgulama yapılabilmekte.

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