2022-05-30 08:38:51 Milli Emlak arsa, tarla satışları! Satılık hazine arazileri ve metrekare fiyatları 2022!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve TOKİ eliyle, arazi maliyetlerini de aşağı çekmek adına Hazine arazilerini çalışıyoruz. Şehrin çeperinde, vatandaşımızın yerleşecekleri alanı altyapısı ile birlikte hazırlıyoruz. Bunları uzun vadeli ödeme şekli ile satışa çıkacağız" diyerek konut sıkıntısına çözüm olması beklenen düzünlemeyi açıkladı. Peki hazine arazileri ne kadara satılacak? Satılık hazine arazisi metre kare fiyatı ne kadar?