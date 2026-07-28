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Sıcak saatler! Rusya'ya ait limanlar vuruldu

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AA Giriş Tarihi:

Sıcak saatler! Rusya'ya ait limanlar vuruldu

Rusya'dan yapılan açıklamaya göre; Ukrayna ülkedeki limanlara ve gemilere yönelik saldırıları sürdürüyor.

#1
Foto - Sıcak saatler! Rusya'ya ait limanlar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

#2
Foto - Sıcak saatler! Rusya'ya ait limanlar vuruldu

Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri amaçlarla kullanılan limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı’nda altyapı unsurları ile yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu kaydedildi.

#3
Foto - Sıcak saatler! Rusya'ya ait limanlar vuruldu

Odessa ve Çornomorsk limanlarına askeri yükler taşıyan kuru yük gemisinin denizde hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği ifade edildi.

#4
Foto - Sıcak saatler! Rusya'ya ait limanlar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna’da 2 gemiyi vurduklarını bildirmişti.

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