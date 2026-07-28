Sıcak saatler! Rusya'ya ait limanlar vuruldu
Rusya'dan yapılan açıklamaya göre; Ukrayna ülkedeki limanlara ve gemilere yönelik saldırıları sürdürüyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya'dan yapılan açıklamaya göre; Ukrayna ülkedeki limanlara ve gemilere yönelik saldırıları sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri amaçlarla kullanılan limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı’nda altyapı unsurları ile yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu kaydedildi.
Odessa ve Çornomorsk limanlarına askeri yükler taşıyan kuru yük gemisinin denizde hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna’da 2 gemiyi vurduklarını bildirmişti.
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