Katil Netanyahu insan içine çıkamadı! Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi
Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi. İnsan içine çıkamayan Netanyahu, Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi. İnsan içine çıkamayan Netanyahu, Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere geldiği Washington'da Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi.
Beyaz Saray'ın bahçesine bakan Pennsylvania Caddesi'nde toplanan bir grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla Netanyahu'yu protesto etti.
ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray kompleksinin içinde bulunan Blair House'ta kalan Netanyahu aleyhinde slogan atan grup, Filistin ve Gazze'ye desteklerini dile getirdi.
Aralarında anti-siyonist Yahudi bir grubun da bulunduğu göstericiler, ellerindeki pankartlarla Gazze'de barış çağrısında bulundu.
İnsan içine çıkamayan bebek katili Netanyahu, Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi.
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