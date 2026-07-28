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Katil Netanyahu insan içine çıkamadı! Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi

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AA Giriş Tarihi:

Katil Netanyahu insan içine çıkamadı! Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi. İnsan içine çıkamayan Netanyahu, Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi.

#1
Foto - Katil Netanyahu insan içine çıkamadı! Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılmak üzere geldiği Washington'da Beyaz Saray'ın önünde protesto edildi.

#2
Foto - Katil Netanyahu insan içine çıkamadı! Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi

Beyaz Saray'ın bahçesine bakan Pennsylvania Caddesi'nde toplanan bir grup, ellerinde Filistin bayraklarıyla Netanyahu'yu protesto etti.

#3
Foto - Katil Netanyahu insan içine çıkamadı! Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi

ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Beyaz Saray kompleksinin içinde bulunan Blair House'ta kalan Netanyahu aleyhinde slogan atan grup, Filistin ve Gazze'ye desteklerini dile getirdi.

#4
Foto - Katil Netanyahu insan içine çıkamadı! Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi

Aralarında anti-siyonist Yahudi bir grubun da bulunduğu göstericiler, ellerindeki pankartlarla Gazze'de barış çağrısında bulundu.

#5
Foto - Katil Netanyahu insan içine çıkamadı! Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi

İnsan içine çıkamayan bebek katili Netanyahu, Beyaz Saray'a arka kapıdan girdi.

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