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Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

Filistinliler için bir işkencehanelere çevrilen İsrail hapishanelerinden dün serbest bırakılan Filistinli esir Abdullah el-Keylani, yaşadıkları zulmü anlattı. İsrail askerlerinin eğitim için Filistinli esirlerin üzerine ateş açtığını ve vahşi köpekleri üzerlerine salarak eğitim yaptığını anlatan Keylani, yaralanan Filistinli esirlerin hapishanelerde tedavi edilmediği için göz göre göre öldürüldüğünü de söyledi.

#1
Foto - Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirilen Keylani, İsrail hapishanesinde kendisi ve diğer Filistinli esirlerin gördüğü işkenceyi anlattı. Keylani, 2024'ün son ayında Gazze'deki Selahaddin Caddesinde esir alındığını ve sonra Necef'teki Sde Teiman Askeri Hapishanesine götürüldüğünü söyledi.

#2
Foto - Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

Esir olduğu süre boyunca ağır işkencelere maruz kaldığını kaydeden Keylani, "Beni hapishaneden uzak bir yere götürüp bağlıyorlardı. Üzerimize vahşi köpekler salıyor ve eğitim yapıyorlardı" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

Filistinli esirlere hapishanede yiyecek verilmediğini aktaran, Keylani şunları kaydetti: "Dün hapisten çıktım. Eski bir mahkumdum ve hapishanede tekrar vuruldum. Orada işkence görüyorduk. Uzun süredir devam eden bir yaram var ve bunu biliyorlardı. Bana hiçbir tedavi imkanı sağlamadılar ve üzerimize vahşi köpekler salarak köpekleri eğittiler."

#4
Foto - Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

Keylani, Filistinli esirlerin yaralı bile olsalar tedavi edilmediğini ve ilaç temin edilmediğini söyledi. Birçok Filistinli esirin hapishanede tedavi görmediği için öldüğünü kaydeden Keylani, "Poligonlarda bize ateş ediyorlardı ve hapishanede esir kardeşlerimizin üzerine tatbikat için ateş açıyorlardı" dedi. İsrail, zaman zaman Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu Filistinlilerden sınırlı sayıda grupları serbest bırakırken, Filistinli insan hakları kuruluşları ile serbest bırakılan esirlerin ifadeleri, İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal ve kötü muamelenin sürdüğünü ortaya koyuyor.

#5
Foto - Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

Filistinli insan hakları kuruluşlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 350'si çocuk, 84'ü kadın olmak üzere 9 bin 600'den fazla Filistinli bulunuyor. Haklarında yayımlanan raporlarda, esirlerin işkence, tıbbi ihmal ve kötü muameleye maruz kaldığı belirtiliyor.

#6
Foto - Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlar ve özel operasyonlarla Filistinlileri gözaltına almaya devam ederken, saldırılarında yüzlerce Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasına neden oluyor.

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Foto - Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bugüne kadar 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 173 bini aşkın kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı da yıkıldı veya ağır hasar gördü.

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