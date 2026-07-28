Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı

Filistinli esirlere hapishanede yiyecek verilmediğini aktaran, Keylani şunları kaydetti: "Dün hapisten çıktım. Eski bir mahkumdum ve hapishanede tekrar vuruldum. Orada işkence görüyorduk. Uzun süredir devam eden bir yaram var ve bunu biliyorlardı. Bana hiçbir tedavi imkanı sağlamadılar ve üzerimize vahşi köpekler salarak köpekleri eğittiler."