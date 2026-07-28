Filistinli esir hapishanede yaşadıkları zulmü anlattı: Üzerimize vahşi köpekler salıyor, poligonlarda bize ateş ediyorlardı
Filistinliler için bir işkencehanelere çevrilen İsrail hapishanelerinden dün serbest bırakılan Filistinli esir Abdullah el-Keylani, yaşadıkları zulmü anlattı. İsrail askerlerinin eğitim için Filistinli esirlerin üzerine ateş açtığını ve vahşi köpekleri üzerlerine salarak eğitim yaptığını anlatan Keylani, yaralanan Filistinli esirlerin hapishanelerde tedavi edilmediği için göz göre göre öldürüldüğünü de söyledi.