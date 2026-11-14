Milli Eğitim Bakanlığı’ndan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren devrim gibi karar! O okullarda sınavlar resmen yasaklandı

Yönetmeliğe göre, okul öncesinde ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılamayacak. Bu kademelerde ölçme ve değerlendirmenin temel amacı, öğrencilerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişim düzeylerinin süreç içerisinde izlenmesi ve desteklenmesi olacak. Eğitim öğretim süresince öğrencilerin başarısı, öğretim programındaki öğrenme çıktıları/kazanımlar esas alınarak dersin özelliğine göre yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen kanıtlara göre tespit edilecek. Bu çerçevede öğrencinin gelişimi, öğretim programı üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen sonuçlar öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında sıralama, karşılaştırma ya da kıyaslama yapmak amacıyla kullanılamayacak.