Milli Eğitim Bakanlığı’ndan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren devrim gibi karar! O okullarda sınavlar resmen yasaklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve eğitim camiasında geniş yankı uyandırdı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu hale getirilen yeni düzenlemeyle birlikte okul öncesinde ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav yapılması kesin olarak yasaklanırken, elde edilen değerlendirme sonuçlarının iller, okullar veya öğrenciler arasında sıralama ya da kıyaslama amacıyla kullanılması engellendi. Öğrenci gelişimini süreç odaklı izlemeyi, dijital sistemleri ve yapay zeka araçlarını entegre etmeyi hedefleyen bu köklü değişim, eğitim sistemindeki rekabetçi sınav kurgusunu kökten değiştirdi.