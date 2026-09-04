THY’den marka değerinde büyük hedef: Gözünü dünyanın ilk 100’üne dikti

"PREMİUM EKONOMİ'NİN FİLODA YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN 2029'U HEDEFLİYORUZ" Premium Ekonomi'nin Business ile Ekonomi kabinleri arasında konumlandırılan bir ürün olduğunu dile getiren Olmuştur, ürüne ilişkin fizibilite ve hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirtti. Olmuştur, Premium Ekonomi'nin tüm geniş gövde uçak filosunda yaygınlaştırılmasının planlandığını aktararak, "Bu dönüşüm ile yolcularımızı daha yüksek yatış açısına ve geniş diz mesafesine sahip koltuklarda, zenginleştirilmiş ikram konsepti ile sadakat programımız Miles&Smiles'da ilave avantajlar sunacağız." diye konuştu. Premium Ekonomi'nin filoda yaygınlaştırılması için 2029'u hedeflediklerini ifade eden Olmuştur, THY filosunu uçuş ağının gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda yeniden değerlendirdiklerini söyledi. Bölgesel uçak projesinin öncelikli stratejik gündemlerinden biri olduğuna işaret eden Olmuştur, "Bölgesel uçak ihalesi sürecine başladık; Temmuz ayında üreticilere şartnamemizi gönderdik." ifadelerini kullandı. Olmuştur, bölgesel uçağın yalnızca filo planlaması açısından değil, THY'nin uçuş ağını derinleştirmesi ve marka değerini desteklemesi bakımından da kıymetli olduğunun, İstanbul'un coğrafi konumunun bu uçakların etkin kullanımı açısından önemli bir avantaj sunduğunun altını çizdi. İstanbul'un rakip küresel aktarma merkezlerine kıyasla önemli avantajlarından birinin Avrupa'ya coğrafi yakınlığı olduğunu vurgulayan Olmuştur, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bölgesel uçaklarla Avrupa'da bugün uçtuğumuz noktaların yanında, daha sınırlı yolcu potansiyeli nedeniyle mevcut filomuzla verimli şekilde hizmet veremediğimiz yeni şehirlere de ulaşma imkanına kavuşacağız. Günlük 100-140 yolcu potansiyeline sahip birçok şehri İstanbul'a bağlayıp, yolcularımızı İstanbul üzerinden uçuş ağımızdaki diğer destinasyonlara taşıyacağız. Bu sayede, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hizmete alınan İstanbul Havalimanı'nın lider aktarma merkezi konumunu daha da güçlendireceğiz." Olmuştur, bölgesel uçakların filoya katılması için 2028'in ikinci yarısını hedeflediklerini, bölgesel uçakların yanı sıra, uçuş ağında ihtiyaç duyulan uzun menzilli ve 400 koltuğa yaklaşan yüksek kapasiteli uçak tipleriyle ilgili çalışmaların da yapıldığını ve uzun menzilli uçakların filodaki payının artırılması yönünde stratejik planlamaların yapıldığını ifade etti. Airbus A350 ve Boeing 787 Dreamliner'ın uzun menzilli havacılığın en ileri teknolojiye sahip uçakları arasında bulunduğunu belirten Olmuştur, bu uçakların daha sessiz ve yüksek müşteri memnuniyetine sahip olmasının yanı sıra yakıt verimliliği ve daha düşük karbon emisyonlarıyla da yeni nesil havacılığı temsil ettiğini açıkladı.