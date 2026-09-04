THY’den marka değerinde büyük hedef: Gözünü dünyanın ilk 100’üne dikti

"ÇİN'İN CHENGDU ŞEHRİNE 11 KASIM'DA SEFER BAŞLATACAĞIZ" Uçuş ağına ilişkin gelişmelere de değinen Olmuştur, Çin'in Chengdu kentine 11 Kasım'da sefer başlatacakları, aynı zamanda 20 Eylül itibarıyla Belarus'un başkenti Minsk'e seferlerin yeniden icra edileceği bilgisini verdi. Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağlarından birine sahip olmaları nedeniyle uçuş ağımıza yeni nokta ekleme imkanlarının giderek daha sınırlı hale geldiğini ifade eden Olmuştur, buna karşın stratejik pazarlardaki büyüme fırsatlarını değerlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Çin'deki uçuş sayılarını hızlı şekilde artırdıklarını anlatan Olmuştur, "Pekin, Şanghay ve Guangzhou'da haftalık 14'er frekansa ulaştık. Şimdi Chengdu'yu da uçuş ağımıza ekliyoruz." açıklamasında bulundu. Olmuştur, kargonun THY için önemli bir kar merkezi ve değer üretim alanı olduğunu, bu alanda kapasitenin talebin güçlü olduğu pazarlara yönlendirilmesine odaklandıklarını belirtti. Olmuştur, "Kargoda kapasitemizi arzın kısıtlı, talebin güçlü olduğu pazarlara doğru şekilde yönlendirirken pazardaki fiyat dengesini de yakından takip ediyoruz. Bu sayede kapasitemizi daha verimli kullanarak ilave gelir oluşturuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Yapay zekanın kullanıldığı alanlardan birinin, yolcuyla şirket arasında doğrudan köprü vazifesi gören TK Asistan uygulaması olduğunu belirten Olmuştur, uygulamanın 100'den fazla dilde, kesintisiz hizmet verdiğini, yolculara uçuş durumundan biletlerindeki haklara, uçuş tarifelerinden fiyatlara ve ürün içeriklerine kadar birçok konuda yardımcı olduğunu anlattı. Olmuştur, TK Asistan'da ilk 7 ayda 2 milyondan fazla konuşma gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak Türkiye'nin turizm potansiyeline de katkı sağlamaya devam ettiklerini bildiren Olmuştur, yolcu deneyimini yalnızca uçuşla sınırlandırmamak amacıyla, uçuş+otel+transfer gibi hizmetlerin tek bir platformda sunulduğu Turkish Airlines Holidays'i 1,5 yıl önce hayata geçirdiklerini hatırlattı. Olmuştur, platformun öne çıkan değer önermelerinden birinin seyahate 30 gün kalaya kadar koşulsuz ücretsiz iptal seçeneğinin olduğunu, bunun yanı sıra Miles&Smiles üyelerinin 1 Eylül'den itibaren Turkish Airlines Holidays üzerinden satın alacakları seyahat paketlerinde ilave statü mili kazanabileceğini de ifade etti.