Sır gibi transferler MASAK raporlarında! Makam odasında milyonluk rüşvet

MASAK raporuna göre Yusuf Ulutaş’ın banka işlem hacmi 2025’te 231 milyon TL’ye yükseldi. En yüksek transferin 212 milyon TL ile kız kardeşi Tuba Ulutaş Şenyürek ile yapıldığı, paraların nakit yatırılıp çekildiği tespit edildi. Yusuf Ulutaş ise paraların 24 yıllık avukatlık birikimi ve eşinin ailesine ait olduğunu savundu. Ancak 7 Ekim 2026’daki ev aramasında 450 bin 854 ABD doları, 31 bin 815 avro, 2 milyon 580 bin TL, 35 bilezik, 36 kolye, 42 küpe ve 17 yüzük, 26 inci tanesi, 9 bileklik, 4 saat, 1 tam altın, 6 ata lirayla birlikte 2 adet Rolex marka saat ele geçirildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan, aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 19 şüpheliden 9’u tutuklanırken 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.