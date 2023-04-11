  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
8
Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

2023-04-11 23:59:37
Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

Microsoft ve ABD ordusu IVAS AR gözlüğü anlaşmasını genişletiyor. IVAS 1.2 ile çok daha gelişmiş bir gözlük yolda.

#1
Foto - Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

Microsoft ve ABD ordusu, Integrated Visual Augmentation System (IVAS) adlı artırılmış gerçeklik gözlüğü için iş birliğine gidiyor. Bu cihaz, askerlere savaş durumlarında yardımcı olabilecek bir ekran sağlıyor. İlk olarak 2018 yılında yapılan anlaşma, IVAS 1.2 sürümüyle devam edecek.

#2
Foto - Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

Yeni IVAS sürümü çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Microsoft’un HoloLens cihazlarına dayanan IVAS; 1.2 versiyonuyla bilgisayardan bağımsız denetleyiciyle çalışabilecek. Sistemin bilgisayarı kaskın arkasına monte edilecek, böylece kulaklığın ön kısmı daha az ağır olacak.

#3
Foto - Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

IVAS’ı ele alan ortaklık aslında birkaç yıldır devam ediyor.

#4
Foto - Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

2018’de Microsoft, gözlük üretmek için ABD ordusuyla 22 milyar dolara varan bir anlaşma imzaladı. Ancak projede bazı gecikmeler yaşandı ve anlaşma 2021’e ertelendi.

#5
Foto - Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

Gecikmelere rağmen Microsoft, IVAS’ı daha güçlü hale getirmek için orduyla çalışmaya devam ediyor. ABD ordusu şimdiye kadar 5 bin adet 1.0 sürümden ve 5 bin adet 1.1 sürümden aldı. Yeni gözlüklerin ise 2024’te teslim edilmesi bekleniyor.

#6
Foto - Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

IVAS’ın 1.2 sürümü, iki geliştirme aşamasına sahip olacak ve 2025’teki operasyonel testlerden önce askerlerin geri bildirimleri alınacak. Her şey bu plana göre giderse, 2025’te saha testlerine hazır hale gelecek.

#7
Foto - Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

Ayrıca ordu, askerlerin IVAS kullanırken yaşadığı mide bulantısı ve baş dönmesi sorununu ele almayı hedefliyor. IVAS’ın bir sonraki sürümü, sanal bir harita üzerinde renk kodlu navigasyon noktalarını içerecek.

Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı
Ekonomi

Ne altın ne dolar! Burak Yılmaz parasını nereye yatırdığını ve vatandaşı zengin edecek yatırımı açıkladı

Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Türk vatandaşlarına ekonomi konusunda yatırım tavsiyesinde bulundu.
AK Parti'de sıcak gelişme! Erdoğan o ismi görevden aldı
Gündem

AK Parti'de sıcak gelişme! Erdoğan o ismi görevden aldı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı. Tomakin'in yerine Selm..
Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama
Gündem

Aday gösterilmeyen Tatlıses'ten yeni açıklama

AK Parti'den milletvekili adayı olabilmek için tam beş seçimdir adaylık başvurusu yapan İbrahim Tatlıses, yine aradığını bulamadı. Tatlıses,..
Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Gündem

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 1 milyonu aştı

Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi, geçen yılın turist rekoru iki hafta önce kırıldı...
TEI'den
Teknoloji

TEI'den "Doğu Anadolu" çıkarması: 20 bin feet irtifada test edilecek!

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) havacılık motorları, yeni mobil üniteyle Doğu Anadolu'da yüksek irtifada test edilebilecek. TEI Genel Müdür..
Malezya’dan
Teknoloji

Malezya’dan "GÖKBEY" için ortak üretim hamlesi

Malezya, Türkiye ile T625 GÖKBEY Helikopteri'nin ortak üretimi için harekete geçti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23