Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük

Gecikmelere rağmen Microsoft, IVAS’ı daha güçlü hale getirmek için orduyla çalışmaya devam ediyor. ABD ordusu şimdiye kadar 5 bin adet 1.0 sürümden ve 5 bin adet 1.1 sürümden aldı. Yeni gözlüklerin ise 2024’te teslim edilmesi bekleniyor.