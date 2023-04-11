2023-04-11 23:59:37 Microsoft’tan ABD ordusuna özel gözlük
Microsoft ve ABD ordusu IVAS AR gözlüğü anlaşmasını genişletiyor. IVAS 1.2 ile çok daha gelişmiş bir gözlük yolda.
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Microsoft ve ABD ordusu IVAS AR gözlüğü anlaşmasını genişletiyor. IVAS 1.2 ile çok daha gelişmiş bir gözlük yolda.
Microsoft ve ABD ordusu, Integrated Visual Augmentation System (IVAS) adlı artırılmış gerçeklik gözlüğü için iş birliğine gidiyor. Bu cihaz, askerlere savaş durumlarında yardımcı olabilecek bir ekran sağlıyor. İlk olarak 2018 yılında yapılan anlaşma, IVAS 1.2 sürümüyle devam edecek.
Yeni IVAS sürümü çok daha gelişmiş özelliklere sahip olacak. Microsoft’un HoloLens cihazlarına dayanan IVAS; 1.2 versiyonuyla bilgisayardan bağımsız denetleyiciyle çalışabilecek. Sistemin bilgisayarı kaskın arkasına monte edilecek, böylece kulaklığın ön kısmı daha az ağır olacak.
IVAS’ı ele alan ortaklık aslında birkaç yıldır devam ediyor.
2018’de Microsoft, gözlük üretmek için ABD ordusuyla 22 milyar dolara varan bir anlaşma imzaladı. Ancak projede bazı gecikmeler yaşandı ve anlaşma 2021’e ertelendi.
Gecikmelere rağmen Microsoft, IVAS’ı daha güçlü hale getirmek için orduyla çalışmaya devam ediyor. ABD ordusu şimdiye kadar 5 bin adet 1.0 sürümden ve 5 bin adet 1.1 sürümden aldı. Yeni gözlüklerin ise 2024’te teslim edilmesi bekleniyor.
IVAS’ın 1.2 sürümü, iki geliştirme aşamasına sahip olacak ve 2025’teki operasyonel testlerden önce askerlerin geri bildirimleri alınacak. Her şey bu plana göre giderse, 2025’te saha testlerine hazır hale gelecek.
Ayrıca ordu, askerlerin IVAS kullanırken yaşadığı mide bulantısı ve baş dönmesi sorununu ele almayı hedefliyor. IVAS’ın bir sonraki sürümü, sanal bir harita üzerinde renk kodlu navigasyon noktalarını içerecek.
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