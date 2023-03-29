Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

Yapay zeka destekli Windows’un resimlerdeki nesneleri ve metinleri tanıyabileceği ve kullanıcıların bu öğeleri kolayca kesip başka bir yere yapıştırmasına olanak tanıyacağı bildirildi. CorePC’nin ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca bu projenin Windows 11 sürümü mü olacağı, yoksa yeni bir Windows olarak mı çıkacağı belirsiz.