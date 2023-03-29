  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
8
Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

2023-03-29 00:38:09
Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

Yazılım ve teknoloji şirketi Microsoft, ucuz bir bilgisayar için çalışma başlattı.

#1
Foto - Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

Microsoft, eski Win32 uygulamalarını destekleyen ve yapay zeka uyumlu bir "Windows CorePC" üzerinde çalışıyor.

#2
Foto - Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

Microsoft’un, çok daha modern bir Windows üzerinde çalıştığı bildirildi. CorePC kod adlı yeni proje, eski Windows uygulamalarının uyumluluğuna odaklanarak yeni özellikler sunmayı planlıyor. Projenin, uygun fiyatlı bilgisayarların farklı kullanımlarına uyacak şekilde geliştirildiği belirtildi.

#3
Foto - Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

“Özelleştirilebilir Windows” olarak geliştirildiği söylenen CorePC, daha hızlı güncellemeler ve daha güvenli bir platform sağlayacak.

#4
Foto - Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

Microsoft’un CorePC vizyonu, eski Win32 uygulamaları ile uyumluluğu ele alıyor. CorePC tamamen kurulu bir Windows masaüstü sunacak ve yerel desteği koruyacak. Ayrıca yapılandırılabilir bir sistem ile gerektiğinde eski uygulamalar gerektiğinde iş için kullanılabilecek.

#5
Foto - Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

Kaynaklar, CorePC’nin uygun fiyatlı Chromebook ile rekabet edeceğini ortaya koydu. İlk testler, yalnızca Edge, web ve Android uygulamaları, ucuz okul bilgisayarı için tasarlanmış Office uygulamalarını çalıştıran bir Windows sürümü üzerinden yapıldı.

#6
Foto - Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

Windows’un bu sürümünün, Windows 11 SE’den yüzde 60-75 daha performanslı olacağı bildirildi. Ek olarak Microsoft, Apple Silicon’a benzer bir şekilde, yapay zeka yeteneklerine odaklanmak istiyor. “Silikon için optimize edilmiş” CorePC sürümü, Windows’un önemli bir odak noktası haline gelecek.

#7
Foto - Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor

Yapay zeka destekli Windows’un resimlerdeki nesneleri ve metinleri tanıyabileceği ve kullanıcıların bu öğeleri kolayca kesip başka bir yere yapıştırmasına olanak tanıyacağı bildirildi. CorePC’nin ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca bu projenin Windows 11 sürümü mü olacağı, yoksa yeni bir Windows olarak mı çıkacağı belirsiz.

İşte CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'i! Her an büyük tehlike...
Aktüel

İşte CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in Eskişehir'i! Her an büyük tehlike...

CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in yönettiği Eskişehir’de aralarında 100 metre olan iki mahalledeki yapılaşma farkı gözle görülür şekilde dikkat çe..
Gafman Kemal ısrarla tekrarladı ‘Konya Hollanda’dan daha büyük ülke’
Gündem

Gafman Kemal ısrarla tekrarladı ‘Konya Hollanda’dan daha büyük ülke’

Daha önce Çorum'u ülke ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Konya'da gaflarına bir yenisini daha ekledi. Tartışmalar ve pazarlıkla..
O yazardan gündemi sarsacak iddia! Kılıçdaroğlu 5 milyar dolar rüşvet aldı.
Gündem

O yazardan gündemi sarsacak iddia! Kılıçdaroğlu 5 milyar dolar rüşvet aldı.

Yazar Kazım Yurdakul'un bir TV kanalında yaptığı açıklamalar gündemi sarsacak nitelikte. Yurdakul, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kem..
Kurtlar Vadisi yapımcısından flaş karar! Erişim engeli getirildi
Medya

Kurtlar Vadisi yapımcısından flaş karar! Erişim engeli getirildi

Kurtlar Vadisi dizisi ile tanınan yapımcı Raci Şaşmaz, hakkındaki yapılan haberlerle ilgili dikkat çeken bir adıma imza attı.
Sıcak gelişme! Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor
Gündem

Sıcak gelişme! Erdoğan'la görüşmek için Türkiye'ye geliyor

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak...
Portekiz'de Şii'lere saldırı: 2 ölü
Dünya

Portekiz'de Şii'lere saldırı: 2 ölü

Portekiz'de Şii eksenli dini merkeze yapılan saldırıda 2 kişi öldü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23