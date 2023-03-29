2023-03-29 00:38:09 Microsoft ucuz bilgisayar için çalışıyor
Yazılım ve teknoloji şirketi Microsoft, ucuz bir bilgisayar için çalışma başlattı.
Yazılım ve teknoloji şirketi Microsoft, ucuz bir bilgisayar için çalışma başlattı.
Microsoft, eski Win32 uygulamalarını destekleyen ve yapay zeka uyumlu bir "Windows CorePC" üzerinde çalışıyor.
Microsoft’un, çok daha modern bir Windows üzerinde çalıştığı bildirildi. CorePC kod adlı yeni proje, eski Windows uygulamalarının uyumluluğuna odaklanarak yeni özellikler sunmayı planlıyor. Projenin, uygun fiyatlı bilgisayarların farklı kullanımlarına uyacak şekilde geliştirildiği belirtildi.
“Özelleştirilebilir Windows” olarak geliştirildiği söylenen CorePC, daha hızlı güncellemeler ve daha güvenli bir platform sağlayacak.
Microsoft’un CorePC vizyonu, eski Win32 uygulamaları ile uyumluluğu ele alıyor. CorePC tamamen kurulu bir Windows masaüstü sunacak ve yerel desteği koruyacak. Ayrıca yapılandırılabilir bir sistem ile gerektiğinde eski uygulamalar gerektiğinde iş için kullanılabilecek.
Kaynaklar, CorePC’nin uygun fiyatlı Chromebook ile rekabet edeceğini ortaya koydu. İlk testler, yalnızca Edge, web ve Android uygulamaları, ucuz okul bilgisayarı için tasarlanmış Office uygulamalarını çalıştıran bir Windows sürümü üzerinden yapıldı.
Windows’un bu sürümünün, Windows 11 SE’den yüzde 60-75 daha performanslı olacağı bildirildi. Ek olarak Microsoft, Apple Silicon’a benzer bir şekilde, yapay zeka yeteneklerine odaklanmak istiyor. “Silikon için optimize edilmiş” CorePC sürümü, Windows’un önemli bir odak noktası haline gelecek.
Yapay zeka destekli Windows’un resimlerdeki nesneleri ve metinleri tanıyabileceği ve kullanıcıların bu öğeleri kolayca kesip başka bir yere yapıştırmasına olanak tanıyacağı bildirildi. CorePC’nin ne zaman tanıtılacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca bu projenin Windows 11 sürümü mü olacağı, yoksa yeni bir Windows olarak mı çıkacağı belirsiz.
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