Microsoft Copilot ABD meclisinde yasaklandı

Microsoft, hükümet kullanıcılarının daha yüksek güvenlik gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor. Bu nedenle şirket, geçen yıl hükümet kullanımı için araçlar ve hizmetlerin bir yol haritasını duyurdu. Bu, sınıflandırılmış iş yükleri için Azure OpenAI hizmeti ve Microsoft 365’in Copilot asistanının yeni bir sürümünü içeriyor.