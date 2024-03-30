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Teknoloji-Bilişim
7
Microsoft Copilot ABD meclisinde yasaklandı

2024-03-30 23:57:21
Microsoft Copilot ABD meclisinde yasaklandı

Yapay zeka asistanı Microsoft Copilot, ABD meclisindeki tüm cihazlarda yasaklandı.

#1
Foto - Microsoft Copilot ABD meclisinde yasaklandı

ABD meclisi, resmi cihazlarında Microsoft’un Copilot yapay zeka asistanını kullanımını yasaklandı. Temsilciler Meclisi Baş Yönetim Memuru Catherine Szpindor tarafından yayınlanan bir notta, Kongre personeline artık bu yapay zeka sohbet botunu kullanmalarının resmen yasaklandığı belirtildi.

#2
Foto - Microsoft Copilot ABD meclisinde yasaklandı

Güvenlik Ofisi, Copilot’un Kongre verilerinin ev onaylı bulut hizmetlerine sızma tehdidi nedeniyle bir risk oluşturduğunu değerlendirdi. Bununla birlikte personelin kendi telefonları ve dizüstü bilgisayarları üzerinde Copilot’u kullanmalarını engelleyen bir kısıtlama bulunmuyor, ancak Copilot artık Meclis’e ait tüm Windows cihazlarında engellenecek.

#3
Foto - Microsoft Copilot ABD meclisinde yasaklandı

Meclis, bir yıl önce ChatGPT gibi OpenAI’nin büyük dil modelleriyle çalışan yapay zeka asistanlarının kullanımına sıkı bir sınırlama getirmişti. Şimdi de Copilot yasaklandı.

#4
Foto - Microsoft Copilot ABD meclisinde yasaklandı

Bilgisayarlarında ChatGPT’nin ücretsiz sürümünün kullanılmasını yasaklayan Meclis, daha sıkı gizlilik kontrollerine sahip olan ücretli sürümün (ChatGPT Plus) araştırma ve değerlendirme amaçlarıyla kullanılmasına izin vermişti. Yakın zamanda Beyaz Saray, federal kurumların yapay zeka kullanımıyla ilgili kuralları belirledi ve bu da Amerikalıların haklarını ve güvenliğini tehlikeye atmamasını sağlayacak.

#5
Foto - Microsoft Copilot ABD meclisinde yasaklandı

Microsoft, hükümet kullanıcılarının daha yüksek güvenlik gereksinimlerine ihtiyaç duyduğunu kabul ediyor. Bu nedenle şirket, geçen yıl hükümet kullanımı için araçlar ve hizmetlerin bir yol haritasını duyurdu. Bu, sınıflandırılmış iş yükleri için Azure OpenAI hizmeti ve Microsoft 365’in Copilot asistanının yeni bir sürümünü içeriyor.

#6
Foto - Microsoft Copilot ABD meclisinde yasaklandı

Şirket, bu araçların ve hizmetlerin daha yüksek güvenlik seviyelerine sahip olacağını ve hassas verileri işlemek için daha uygun hale getireceğini belirtti. Szpindor’un ofisi, hükümet sürümü Copilot’un ev cihazlarında kullanıma sunulmasından önce Meclisteki cihazlarda kullanılıp kullanılamayacağına karar vermek için değerlendirme yapacak.

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