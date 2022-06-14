Miçotakis'e sunulan Türkiye raporu: Yunanistan'ın gerginliği niçin artırdığı belli oldu!

"DENİZ YOLLARINA HAKİM OLACAK" Çalışmada, "Ankara, Mavi Vatan doktrini aracılığıyla, Avrupa'yı Hint Okyanusu'na bağlayan ticaret yollarının zorunlu geçiş noktası olan Doğu Akdeniz'e ve buna bağlı olarak Güneydoğu Asya pazarlarına hakim olmaya çalışıyor" sözleri sarf edildi. Türkiye'nin kısa vadede uluslararası bir güç haline gelmesinden endişe duyduklarını belirten Yunan uzmanlar, "Türkiye, Karadeniz ve Süveyş Kanalı'ndan Orta Akdeniz'e kadar olan deniz yollarını kontrol ederek, Avrupa'ya giden başlıca doğu transit yollarını kontrol edecek ve tartışılmaz bölgelerarası güç haline gelecektir" dedi. Libya ile imzalanan MEB anlaşmasını hedef alan Yunan uzmanlar, "Bu anlaşmayı Mavi Vatan doktrini bağlamında kullanan Türkiye, sadece Ege'de veya Doğu Akdeniz'de değil, Orta Akdeniz'de de güç sahibidir" sözlerini kullandı.