2022-06-14 07:49:59 Miçotakis'e sunulan Türkiye raporu: Yunanistan'ın gerginliği niçin artırdığı belli oldu!
Son günlerde Türkiye'ye yönelik hamleleriyle gerginliği artıran Yunanistan'ın, son provokasyonlarının sebebi belli oldu. Miçotakis'in ulusal güvenlik danışmanlarının hazırladığı "Türkiye Raporu"nda, çok dikkat çeken ifadeler yer aldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile Ege'deki meşru haklarını gasp etmek için oturduğu her masada ajitasyon ve demagojiye soyunan Yunanistan'ın gerçek korkusu açığa çıktı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmış, emekli amiral Alexandrıs Diakopoulos ve Nikos Stournaras tarafından kaleme alınan "Türkiye Stratejik Özerklik Arayışında" isimli raporda; Yunan askeri uzmanlar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'de artan gücünü ve Yunanistan'ın neden endişelenmesi gerektiğini kaleme aldı. Yazının girişinde Doğu Akdeniz'in uluslararası deniz ticaretinin yüzde 25'inin geçiş rotasında bulunduğu ve buraya hakim olan gücün dünyada söz sahibi ülkelerden olacağı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milli silahlar geliştirerek yeteneklerini artırdığı vurgulanan çalışmada, "Ankara, oluşan güç boşluğunu doldurmaya ve uluslararası ticaret yollarına hakim olmaya çalışıyor" ifadeleri yer aldı.