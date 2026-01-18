  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurtlar Vadisi'nden Kuruluş Orhan’a sürpriz transfer! Rolü herkesi şaşırtacak İzmir İzmir olalı böyle kalabalık görmedi! Ziyarete gelen isim için oluşan insan seli olay oldu Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusundan kötü haber: “Artık yapacak bir şey kalmadı” MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir! İran’ı ayağa kaldıran “keskin nişancı” fotoğrafı! Bu iddia doğruysa, ortalık fena karışır İşte erken emeklilik hakkı tanınan meslekler! SGK listeyi genişletti! Terör örgütünün feleği şaştı! Fare gibi köşeye sıkışan Mazlum Abdi, bakın ne yaptı Yaşlılık sigortası geliyor! Prim ödeyen hak iddia edebilecek
Gündem
6
Yeniakit Publisher
MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir!

MHRS uygulamasının birebir kopyasını yapan dolandırıcılar, “randevuya gitmeme cezası” bahanesiyle ödeme sayfasına yönlendiriyor.

#1
Foto - MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir!

Sağlık hizmetlerine erişimde yaygın olarak kullanılan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), dolandırıcıların hedefi oldu. Sistemin bire bir kopyasını oluşturan dolandırıcılar, vatandaşları "randevuya gitmeme cezası" bahanesiyle para ödemeye yönlendirdi. Bu durumla karşılaşan Büşra Betül Belet, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

#2
Foto - MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir!

'YENİ UYGULAMA SANDIM' Yaşadıklarını anlatan Belet, "Sisteme girmek için e-Devlet butonuna bastım ve karşıma '4 kere randevunuza gitmediğiniz için 130 lira ceza kesilmiştir.

#3
Foto - MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir!

Ödeme yapılmadığı takdirde randevu alamayacaksınız, kısıtlamalar gelecek, icraya verilecek' şeklinde bir yazı çıktı. Bunun yeni bir uygulama olduğunu düşündüm. Ödeme ekranına yönlendirildiğimde ise dolandırıldığını anladım. Kartlarımı hemen iptal ettim" dedi. Herkesi bu duruma karşı uyaran Belet, "Bir anlık dikkatsizlikle bütün paramız gidebilir" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir!

'AYIRT ETMESİ ÇOK ZOR' Sahte sitenin, MHRS'nin tasarımını bire bir kopyaladığını söyleyen Belet, bu nedenle herkesin kolaylıkla aldanabileceğine dikkat çekti.

#5
Foto - MHRS kullananlar dikkat: Tüm paranız buharlaşabilir!

Belet, "İnsan gerçekten aldanabiliyor. MHRS ve e-Devlet işlemlerini yaparken sistemi kontrol etmeliyiz, mobil uygulamaları indirerek onların üzerinden işlemleri yapmalıyız, şüpheci yaklaşmalıyız. Herkes dikkatli olmalı. Böyle bir durumla karşılaşıldığında hemen yetkili mercilerle iletişime geçmeliyiz" açıklamalarında bulundu./ kaynak: SABAH

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...
Gündem

İstanbul Valiliğinden uyarısı: Pazar sabah saatlerinden itibaren...

İstanbul Valiliği mega kentte yaşayan milyonlarca vatandaşı fırtınaya karşı uyardı.
Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor
Dünya

Buzulların altındaki saatli bomba! Grönland’da soğuk savaşın zehirli mirası gün yüzüne çıkıyor

Grönland, son günlerde yalnızca Arktik’in eriyen buzlarıyla değil, Soğuk Savaş’tan kalan gölgelerle de dünya gündeminin merkezine yerleşmiş ..
'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Medya

'Alnım açık, başım dik' demişti! Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp salıverilen oyuncu Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu.
50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?
Gündem

50 bin euroyu biriktirdin de, havuzunu nasıl biriktirdin?

Derya Çayırgan’ın ifadesine konu olan lüks mülk havadan görüntülendi.
Trump'a tokat: Çok ileri gitti
Dünya

Trump'a tokat: Çok ileri gitti

Son dönemde dünyada birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump yapılan son anketlerde büyük bir şok yaşadı.
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23