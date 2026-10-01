Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!
Mersin’de belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi’ne ilişkin soruşturma dosyasındaki beyanlarda ise hakedişlerin ödenmesi karşılığında Audi A6 araç, 1 kilogram külçe altın, 8 milyon TL nakit para ve villa ödemesi talep edildiği öne sürüldü. Üç belediye başkanının gözaltına alındığı bilgisi farklı kaynaklarca da doğrulanıyor.