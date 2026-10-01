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Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

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Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

Mersin’de belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Mezitli Belediyesi’ne ilişkin soruşturma dosyasındaki beyanlarda ise hakedişlerin ödenmesi karşılığında Audi A6 araç, 1 kilogram külçe altın, 8 milyon TL nakit para ve villa ödemesi talep edildiği öne sürüldü. Üç belediye başkanının gözaltına alındığı bilgisi farklı kaynaklarca da doğrulanıyor.

#1
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İhale ve doğrudan temin işlemlerinin mercek altına alındığı operasyonda 59 şüpheli gözaltına alındı

#2
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

HAKEDİŞ KARŞILIĞINDA AUDI A6 İDDİASI Mezitli Belediyesi’ne ilişkin soruşturma dosyasında ifadesine başvurulan Başar Erdem,

#3
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

belediyeden aldığı ihale ve doğrudan teminlere ilişkin hakedişlerinin ödenmesinde sorun yaşadığını anlattı.

#4
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

Erdem, araç kiralama ihalesinden kaynaklanan hakedişlerinin ödenmesi karşılığında Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in kullanımına Audi A6 marka araç verilmesinin istendiğini beyan etti. Aracın satın alınması için önce 1,5 milyon TL ödediğini, ardından 2 milyon TL kredi kullandığını ve aracın yakıt giderlerini de uzun süre kendisinin karşıladığını aktardı

#5
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

YEMEK İHALESİ İÇİN 1 KİLO KÜLÇE ALTIN Dosyadaki bir diğer dikkat çekici beyan ise yemek ihalesine ilişkin oldu. Erdem, şirketinin 2025 yılı yemek ihalesinden doğan hakedişlerinin ödenmesi sürecinde kendisinden 1 kilogram külçe altın istendiğini anlattı.

#6
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

Erdem, altını bir kuyumcudan satın alarak Tuncer’in yönlendirdiği kişiye teslim ettiğini soruşturma makamlarına bildirdi

#7
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

8 MİLYON TL VE VİLLA DETAYI Soruşturma dosyasındaki beyanlara göre talepler bununla da sınırlı kalmadı. Erdem, Ahmet Serkan Tuncer’in ev alacağı gerekçesiyle kendisinden 8 milyon TL istendiğini, ödeme yapılmaması halinde hakedişlerinin ödenmeyeceğinin kendisine iletildiğini ifade etti. Erdem, 8 milyon TL’nin daha sonra GAMA Konutları’nda Tuncer için alındığını söylediği villanın eski sahiplerine ulaştırıldığının kendisine aktarıldığını kaydetti.

#8
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

AYLIK 50 BİN TL ÖDEME İDDİASI Erdem ayrıca hakedişlerini alabilmek için Tuncer’in danışmanı Ali Ülkü’ye aylık 50 bin TL ödeme yapmasının istendiğini beyan etti. Bu ödemelerin bir kuyumculuk işletmesi üzerinden düzenli biçimde gerçekleştirildiğini anlattı.

#9
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

Soruşturma dosyasında bazı belediye çalışanlarının fiilen çalışmadıkları özel şirketlerde SGK’lı gösterildiğine, belediyeden iş alan firmalardan spor kulübü için para istendiğine ve çeşitli kişi ve yapılara para aktarıldığına ilişkin beyanlar da bulunuyor.

#10
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

SİLAHLI SALDIRI DOSYASI DA MERCEK ALTINDA

#11
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının ayrı soruşturmasında ise 4 Eylül’de Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofis ile 5 Eylül’de Çağın Medya isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırılar inceleniyor. Ahmet Serkan Tuncer’in saldırıların azmettiricisi olduğuna yönelik bir tespit bulunduğu da bugün basına yansıdı.

#12
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

Mezitli Belediyesi dosyasında MASAK analizleri, HTS ve iletişim kayıtları, banka ve kuyumculuk işlemleri, SGK kayıtları, araç devirleri ile ihale ve hakediş dosyaları üzerindeki incelemeler sürüyor.

#13
Foto - Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

Dosyada yer alan araç, altın, nakit ve villa anlatımları şu aşamada soruşturma kapsamındaki beyan ve iddialara dayanıyor; haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet hükmü anlamına gelmiyor.

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