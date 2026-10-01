Mezitli Belediyesi’ne yönelik soruşturmada yok yok! Altınlar, villalar, paralar havada uçuşmuş!

8 MİLYON TL VE VİLLA DETAYI Soruşturma dosyasındaki beyanlara göre talepler bununla da sınırlı kalmadı. Erdem, Ahmet Serkan Tuncer’in ev alacağı gerekçesiyle kendisinden 8 milyon TL istendiğini, ödeme yapılmaması halinde hakedişlerinin ödenmeyeceğinin kendisine iletildiğini ifade etti. Erdem, 8 milyon TL’nin daha sonra GAMA Konutları’nda Tuncer için alındığını söylediği villanın eski sahiplerine ulaştırıldığının kendisine aktarıldığını kaydetti.