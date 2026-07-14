İngiliz bakandan gündeme oturan Türkiye itirafı: Siyasileri dinlemedi, hemen Ankara'ya uçtu

Darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıllık süreci de değerlendiren Alan Duncan, Türk halkının gösterdiği direnç ve soğukkanlılığın ilham verici olduğunu söyledi: "Türk halkının o gece sergilediği vakur ve ölçülü tavırdan çok etkilendim. Halk net bir duruş sergileyerek 'Demokrasimizi destekliyoruz, Gülenciler ve hükümeti devirmeye çalışan hiç kimse bizim için kabul edilemez' dedi. Halkın demokratik sistemin ilkelerine sahip çıkma biçimi gerçekten çok ilham vericiydi. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu darbe girişiminin başarısız olduğunu ve zaten başarısız olmayı hak ettiğini net olarak görüyoruz. Son 10 yıla bakın, Türkiye giderek daha önemli bir bölgesel güç haline geldi. Daha istikrarlı bir konuma ulaştı, ekonomisini toparladı ve müreffeh bir yapıya kavuştu. Aslında 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye için neredeyse sonraki 10 yıllık başarının başlangıç noktası oldu." KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ