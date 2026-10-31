Mezardan çıkan fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi! Bu adam binlerce yıl önce orada ne arıyordu?

İnsanlık yüzyıllardır zamanın tek yönlü akışına meydan okumayı hayal ediyor. Geçmişe dönmek mümkün mü? Geleceğe gidilebilir mi? Eğer bir insan geçmişe ulaşmayı başarırsa, yaşadığı çağda bunun izlerini bırakabilir mi? Mısır'daki eski bir mezar çevresinde şekillenen esrarengiz hikâye tam da bu soruların üzerine kurulu. Bir mezar, eski fotoğraflar, gizli bir bilimsel çalışma, ortadan kaybolduğu ileri sürülen bir adam ve yıllar sonra ortaya çıkan bazı notlar... Bütün parçalar bir araya getirildiğinde ortaya oldukça sıra dışı bir zaman yolculuğu hikâyesi çıkıyor.