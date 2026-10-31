Mezardan çıkan fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi! Bu adam binlerce yıl önce orada ne arıyordu?
Mısır'daki eski bir mezarın keşfiyle başlayan esrarengiz olaylar zinciri, yıllar sonra ortaya çıkan fotoğraflar ve üzerinde 2025 tarihinin bulunduğu ileri sürülen notlarla daha da gizemli bir hâl aldı. Hikâyenin merkezinde ise “Huck” adlı bir bilim insanı ve zamanın sınırlarını aşmayı amaçladığı öne sürülen “Chronos” çalışması bulunuyor. Fotoğraflardaki ayrıntılar tek bir soruyu akıllara getiriyor: Bu adam binlerce yıl önce orada ne arıyordu?