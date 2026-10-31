Erdoğan mektup yazdı, Yunanistan alarm verdi: Bizim için yeni veriler ortaya çıkacak

Uluslararası ilişkilerde ve diplomaside kırk yılı aşan deneyime sahip Büyükelçi Sinirlioğlu, Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ve BM Nezdinde Daimi Temsilci gibi Türkiye'nin en yüksek diplomatik makamlarında görev yapmıştır. Bu seçkin kariyeri boyunca Birleşmiş Milletler'in üç temel sütunu olan barış ve güvenlik, kalkınma ve insan hakları alanlarındaki çalışmalara da liderlik eden Büyükelçi Sinirlioğlu, karmaşık bölgesel ve küresel sınamaların üstesinden gelme konusunda uzmanlığa sahiptir. Bizzat şahit olduğum stratejik vizyonu, Birleşmiş Milletler sistemi hakkındaki derin bilgisi ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine olan sarsılmaz bağlılıkları birlikte değerlendirildiğinde, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na liderlik etmek için gerekli olan tecrübe ve uzlaşı kültürüne sahip olduğunu düşünüyorum. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de Büyükelçi Sinirlioğlu'nu 2023 yılında, 2679 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı'yla tesis edilen Afganistan konulu bağımsız değerlendirme sürecinin başına getirmiştir. Ayrıca, AGİT Genel Sekreterliği görevini 2024 Aralık ayından bu yana başarıyla yürüten Büyükelçi Sinirlioğlu, teşkilatın etkinliği ile diyalog ve güven inşasındaki rolünü güçlendirmek için yoğun çaba sarf etmekte ve etkin bir liderlik sergilemektedir. Büyükelçi Sinirlioğlu'nun sorumluluk üstlendiği tüm kurumlarda kadın-erkek temsil eşitliğine yönelik anlamlı ilerlemeler sağlamak suretiyle, dünya genelinde kadınların ve kız çocuklarının haklarının ve daha güçlü kılınmalarının sürekli bir savunucusu olduğunu da özellikle belirtirim."