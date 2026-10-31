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Dünyanın gözü bu görüşmede: Erdoğan'la bir araya geldiler

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın gözü bu görüşmede: Erdoğan'la bir araya geldiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden ilk görüntüler geldi.

#1
Foto - Dünyanın gözü bu görüşmede: Erdoğan'la bir araya geldiler

İstanbul'a çalışma ziyareti gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme için Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Resmi törenle karşılanan Zelenski'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı.

#2
Foto - Dünyanın gözü bu görüşmede: Erdoğan'la bir araya geldiler

Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Dzhelialov da yer aldı.

#3
Foto - Dünyanın gözü bu görüşmede: Erdoğan'la bir araya geldiler

Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz’deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacak.

#4
Foto - Dünyanın gözü bu görüşmede: Erdoğan'la bir araya geldiler

İstanbul'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Atatürk Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılandı. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekibimizle İstanbul'a indik. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmelerimiz olacak." ifadelerini kullanmıştı.

#5
Foto - Dünyanın gözü bu görüşmede: Erdoğan'la bir araya geldiler

Ukrayna'nın güvenliğini güçlendirmek, Türkiye ile ikili ortaklığı pekiştirmek ve somut diplomatik fırsatlar üzerinde çalıştıklarını kaydeden Zelenski, Karadeniz'deki deniz taşımacılığıyla ilgili önemli konuların bulunduğunu kaydetti.

#6
Foto - Dünyanın gözü bu görüşmede: Erdoğan'la bir araya geldiler

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