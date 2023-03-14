Mevsim geçişi en çok onları etkiliyor! Bu belirtilere dikkat edin

Zatürre, akciğerlerde bakteri ve virüslerin yol açtığı bir enfeksiyon olduğunu belirten Ertekır, "Yüksek ateş, öksürük, iştahsızlık, halsizlik, sık ve zor nefes alma, bazen de göğüs ile karın ağrısı belirtileri veriyor. Erken teşhis ve tedaviyle tamamen iyileştirilebilen pnömoni tedavide geç kalındığında ise dünyada ve ülkemizde, özellikle 1-4 yaş arası çocuklarda yüksek oranda can kaybına sebep oluyor. Bu sebeple üst solunum yolu enfeksiyonlarında 3 günden sonra devam eden ateş, solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, taşipne (hızlı nefes alma) göğüs, sırt veya karın ağrısı, genel durumda bozulma ile beslenme güçlüğü sorunlarında mutlaka hekime başvurmak gerekir" diye konuştu. Özelikle grip, soğuk algınlığı ve farenjit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları sonrasında bakteriler ile virüsler; boğaz ve kulak arasında uzanan östaki kanalı aracılığıyla orta kulağa geçerek enfeksiyona neden olabildiğini ifade eden Ertekır, "Hastalık kulak ağrısı, bazen ateş ve işitme azlığı gibi belirtiler görülüyor. Kulak iltihabı genellikle geceleri şiddetlenir, çünkü yatmak kulaktaki basıncın değişimine sebep oluyor. İhtiyaç halinde antibiyotik tedavisi uygulanır" dedi.