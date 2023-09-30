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Metrelerce derinlikten geliyor! Saniyede 6-7 litre akıyor! Hayır, petrol değil! O 60 köy resmen bayram etti

2023-09-30 10:51:28
Metrelerce derinlikten geliyor! Saniyede 6-7 litre akıyor! Hayır, petrol değil! O 60 köy resmen bayram etti

Bitlis'te azalan yağışlar, kuraklık ve buharlaşmadan dolayı su kaynakları kuruyan ya da azalan 60 köydeki sondaj çalışmaları sonuç verdi. Çalışmalar sonucunda ulaşılan su, Güneş Enerjisi Santralleri'nden (GES) elde edilen enerji ile depolara ulaştırılarak köylünün su ihtiyacını karşılıyor... Bitlis'te su sorunuyla mücadele eden 60 köyde başlatılan sondaj çalışmalarının sonucunda ulaşılan su, bölgeye kurulaş GES'ten elde edilen enerji ile depolara ulaşıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, azalan yağışlar, kuraklık ve buharlaşmadan dolayı su kaynakları kuruyan ya da azalan köylerdeki su sıkıntısının giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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Foto - Metrelerce derinlikten geliyor! Saniyede 6-7 litre akıyor! Hayır, petrol değil! O 60 köy resmen bayram etti

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hüsamettin Ateş, kuraklıkla beraber su sıkıntısının da baş gösterdiğini belirtti. Kaynaklardaki yetersizlikten dolayı su sorunu yaşanan köylerde sondaj çalışmalarına başladıklarını belirten Ateş, "Köylüye külfet olmaması için kurduğumuz GES'lerde elektrik üreterek kuyulardaki dalgıç pompaları çalıştırıyoruz. Hem içme suyu sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz hem de vatandaşı bu külfetten kurtarıyoruz. Toplamda 60 köyümüzde GES var. Bu köylerde sondaj yaparak GES kurduk ve su sıkıntısını giderdik." dedi. Büyük şehirlerden başlayan geri göçlerden dolayı köylerdeki hane ve nüfus sayısında artış yaşandığını söyleyen Ateş, bu artışla birlikte su ihtiyacının da arttığını aktardı.

#2
Foto - Metrelerce derinlikten geliyor! Saniyede 6-7 litre akıyor! Hayır, petrol değil! O 60 köy resmen bayram etti

Yapılan çalışmalar ile köylerde yaşam kalitesini artırmaya hedeflediklerini söyleyen Ateş, "Şebeke ve su deposu bir ihtiyaç. 60 köyümüzde GES kurduk. Sondajla elde ettiğimiz suyu, panellerden ürettiğimiz elektrikle depolara aktarıyoruz. Köylerimiz mevcut şebekemizle içme suyuna kavuştu. Bazı köylerimizin sulama ihtiyacını da bu şekilde karşıladık. Güneş olduğu sürece sistem çalışacak ancak israfı önlemek için suyun bilinçli tüketilmesi lazım." şeklinde konuştu. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli jeoloji mühendisi Alaattin Tekdemir de il merkezine balı İçgeçit köyündeki su sıkıntısını çözmek için yer altı kaynaklarına başvurdukları bilgisini vererek şunları aktardı:

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Foto - Metrelerce derinlikten geliyor! Saniyede 6-7 litre akıyor! Hayır, petrol değil! O 60 köy resmen bayram etti

"Saniyede 6-7 litre akan bir suyumuz var. Bu suyu köyün deposuna aktarmak için enerji lazımdı. Burada 48 panelle GES kurduk. Ürettiğimiz enerjiyle dalgıç pompaları çalıştırıyoruz. Güzel bir tesis yaptık. Köy halkına hayırlı uğurlu olsun. Muhtarlarımızın santralleri koruması gerekiyor." Bitlis'in merkezine bağlı Ağaçdere Köyü Muhtarı Mehmet İldeniz ise neredeyse 6 yıldır su kaynaklarında yüzde 80'lik bir düşüşün yaşandığını dile getirdi. Özel İdare'ye yaptıkları başvurunun ardından 30 hane ve 260 nüfusu bulunan köyde su kaynağının tespit edildiği yere GES kurulduğunu söyleyen İldeniz, böylelikle su sorunlarının ortadan kalktığını da belirtti.

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