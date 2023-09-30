Metrelerce derinlikten geliyor! Saniyede 6-7 litre akıyor! Hayır, petrol değil! O 60 köy resmen bayram etti

İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hüsamettin Ateş, kuraklıkla beraber su sıkıntısının da baş gösterdiğini belirtti. Kaynaklardaki yetersizlikten dolayı su sorunu yaşanan köylerde sondaj çalışmalarına başladıklarını belirten Ateş, "Köylüye külfet olmaması için kurduğumuz GES'lerde elektrik üreterek kuyulardaki dalgıç pompaları çalıştırıyoruz. Hem içme suyu sıkıntısını gidermeye çalışıyoruz hem de vatandaşı bu külfetten kurtarıyoruz. Toplamda 60 köyümüzde GES var. Bu köylerde sondaj yaparak GES kurduk ve su sıkıntısını giderdik." dedi. Büyük şehirlerden başlayan geri göçlerden dolayı köylerdeki hane ve nüfus sayısında artış yaşandığını söyleyen Ateş, bu artışla birlikte su ihtiyacının da arttığını aktardı.