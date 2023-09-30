2023-09-30 10:51:28 Metrelerce derinlikten geliyor! Saniyede 6-7 litre akıyor! Hayır, petrol değil! O 60 köy resmen bayram etti
Bitlis'te azalan yağışlar, kuraklık ve buharlaşmadan dolayı su kaynakları kuruyan ya da azalan 60 köydeki sondaj çalışmaları sonuç verdi. Çalışmalar sonucunda ulaşılan su, Güneş Enerjisi Santralleri'nden (GES) elde edilen enerji ile depolara ulaştırılarak köylünün su ihtiyacını karşılıyor... Bitlis'te su sorunuyla mücadele eden 60 köyde başlatılan sondaj çalışmalarının sonucunda ulaşılan su, bölgeye kurulaş GES'ten elde edilen enerji ile depolara ulaşıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, azalan yağışlar, kuraklık ve buharlaşmadan dolayı su kaynakları kuruyan ya da azalan köylerdeki su sıkıntısının giderilmesi için çalışmalarına devam ediyor.