Aziz başkana kötü haber: Guirassy transferinde Fenerbahçe'ye soğuk duş: Menajerinden flaş açıklamalar
Fenerbahçe'de beklenen golcü olarak ön plana çıkan Serhou Guirassy ile ilgili gelişmeler can sıkıyor.
Fenerbahçe'de beklenen golcü olarak ön plana çıkan Serhou Guirassy ile ilgili gelişmeler can sıkıyor.
Fenerbahçe'nin transfer döneminde forvet adayları listesinde yer alan Serhou Guirassy ile ilgili menajerinden flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan, Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'da forma giyen santrfor Serhou Guirassy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sky Sports'un haberine göre; Aston Villa, Fenerbahçe ve Tottenham ve Atletico Madrid, Serhou Guirassy ile ilgileniyor. Gineli golcü, geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası'ndan sonra verecek.
Öte yandan Serhou Guirassy'nin menajeri ve kardeşi, Guirassy'nin Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.
Karamba Guirassy, "Açıklığa kavuşturmak gerekirse, herhangi bir anlaşmaya varılmadı. Serhou, şu anda önümüzdeki sezon için seçeneklerini değerlendiriyor. Sözlü bir anlaşmaya varıldığı iddiaları tamamen asılsızdır." dedi. Guirassy'nin kulübüyle 30 Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor ve Transfermarkt'ta 32 milyon euro değeri bulunuyor.
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