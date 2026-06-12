LGS uyarısı... Sınav kaygısı bozukluğu: Uykuyu bozuyor! Geri sayım resmen başladı...

Öğrencilerin rutin hayatlarına devam etmesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Özyurt, "Yaptıkları hobiler, aktiviteler varsa bunlara devam etmeleri çok önemli. Onları sakinleştirecek doğa yürüyüşleri yapılabilir ancak bunu yaparken de sakatlanmalara karşı dikkatli olunmalı. Sevdikleri kişilerle görüşmek, sohbet etmek, aileleriyle vakit geçirmek iyi gelecektir. Ancak bu sohbetlerde sınav dışı konuların tercih edilmesi öğrenciler için daha rahatlatıcı olur" dedi. Hem ailelerin hem de çocukların düşünce yapısına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Özyurt, şunları söyledi: "Bazen çocuklarımızın aklından 'Başaramazsam her şey biter' gibi düşünceler geçebiliyor. Bunun yerine 'Elimden geleni yaptım, bu sınav sadece benim bilgimi ölçüyor' diyebilmeliler. Sınav onların bilgilerini ölçüyor, kişiliklerini veya kendi değerlerini ölçmüyor. Bu bakış açısını özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Sınav sabahında ise dinlenmiş, güzel bir şekilde kahvaltısını yapmış olarak, mümkün olduğunca sakin bir şekilde sınava girilmeli."