Fabrikalar gece gündüz füze üretecek! ROKETSAN, imalatı 5 katına çıkarıyor: Avrupa’nın en ölümcül tesisi kuruldu

Askeri uzmanlar, ROKETSAN'ın bu hamlesiyle Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de bir füze üretim üssü haline geleceğini vurguluyor. Tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda atılan bu adım, Türkiye'nin elektromanyetik ve kinetik vuruş gücünü sürdürülebilir bir seri üretim bandına bağlayarak taktik sahada büyük bir kırılmaya yol açacak.