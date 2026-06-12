Fabrikalar gece gündüz füze üretecek! ROKETSAN, imalatı 5 katına çıkarıyor: Avrupa’nın en ölümcül tesisi kuruldu
Türk savunma sanayiinin füze ve mühimmat üretimindeki öncü kuruluşu ROKETSAN, milli savunma sanayii tarihinin en büyük üretim hamlelerinden birini hayata geçiriyor. Şirketin devreye alacağı yeni nesil entegre üretim tesisleri sayesinde, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi ve caydırıcılık politikasında kritik rol oynayan füzelerin üretim kapasitesi radikal bir şekilde artırılacak.