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Fabrikalar gece gündüz füze üretecek! ROKETSAN, imalatı 5 katına çıkarıyor: Avrupa’nın en ölümcül tesisi kuruldu
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Fabrikalar gece gündüz füze üretecek! ROKETSAN, imalatı 5 katına çıkarıyor: Avrupa’nın en ölümcül tesisi kuruldu

Türk savunma sanayiinin füze ve mühimmat üretimindeki öncü kuruluşu ROKETSAN, milli savunma sanayii tarihinin en büyük üretim hamlelerinden birini hayata geçiriyor. Şirketin devreye alacağı yeni nesil entegre üretim tesisleri sayesinde, Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi ve caydırıcılık politikasında kritik rol oynayan füzelerin üretim kapasitesi radikal bir şekilde artırılacak.

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Foto - Fabrikalar gece gündüz füze üretecek! ROKETSAN, imalatı 5 katına çıkarıyor: Avrupa’nın en ölümcül tesisi kuruldu

Yatırım planlaması kapsamında, özellikle milli hava savunma sistemleri HİSAR ve SİPER ile Türkiye’nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olan TAYFUN'un seri üretim kapasitesinin tam 5 katına çıkarılması hedefleniyor.

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Foto - Fabrikalar gece gündüz füze üretecek! ROKETSAN, imalatı 5 katına çıkarıyor: Avrupa’nın en ölümcül tesisi kuruldu

Bu devrimsel kapasite artışı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanter ihtiyaçlarını jet hızıyla karşılarken, uluslararası pazardan gelen yoğun ihracat taleplerine de anında yanıt verilmesini sağlayacak. Projenin en stratejik ayaklarından biri ise Ankara'nın Lalahan yerleşkesinde yürütülüyor.

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Foto - Fabrikalar gece gündüz füze üretecek! ROKETSAN, imalatı 5 katına çıkarıyor: Avrupa’nın en ölümcül tesisi kuruldu

Lalahan'da inşa edilen ve son teknolojik altyapıyla donatılan dev yapı, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük harp başlığı üretim tesisi unvanına sahip olacak. Akıllı mühimmatlardan balistik füzelere kadar çok geniş bir yelpazedeki harp başlıkları, bu tesiste tamamen yerli ve otonom sistemlerle üretilecek.

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Foto - Fabrikalar gece gündüz füze üretecek! ROKETSAN, imalatı 5 katına çıkarıyor: Avrupa’nın en ölümcül tesisi kuruldu

Askeri uzmanlar, ROKETSAN'ın bu hamlesiyle Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de bir füze üretim üssü haline geleceğini vurguluyor. Tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda atılan bu adım, Türkiye'nin elektromanyetik ve kinetik vuruş gücünü sürdürülebilir bir seri üretim bandına bağlayarak taktik sahada büyük bir kırılmaya yol açacak.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Güzel şeyler oluyor chp at başlığındaki nifak ittifakı Kamâlist yapı vd Fetö gibi ihanet şebekeleri uzak tutuşdukça. Làk8n yetmez 10 katına 100 katına çıkarın. Savaş çok.yakın. Yarın sanımız olmayacak gece gündüz zaten 100 kat üreteceģiz mecburen.

kemal

yaw fabrikanın yerini konumunu hatta koordinatlarınıda atsaydınız. hiç bir yabancı ülkenin mühimmat üreten yerlerini haber yaptığını okuyamassınız. evet kuruluşun yaptığı yatırımı öğrenirsiniz ama nerede ne kadar üreteceğini bilemizsiniz. böyle habercilik olmaz biraz milli özen
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