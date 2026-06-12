Kılıçdaroğlu gözünü kararttı, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Tamamının iki ortak özelliği var

Siyaset kulislerini hareketlendiren son iddiaya göre, Kılıçdaroğlu yönetimi yerel yönetimler bazında da büyük bir temizlik harekatına hazırlanıyor. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevlerinden uzaklaştırılmış olan bazı belediye başkanlarının, ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edileceği ileri sürüldü. Genel Merkez tarafından defterinin dürüleceği iddia edilen ve kulislerde isimleri net şekilde telaffuz edilen o 7 belediye başkanı şunlar: