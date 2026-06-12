Kılıçdaroğlu gözünü kararttı, 7 belediye başkanının ipini çekiyor! Tamamının iki ortak özelliği var
Mutlak butlan kararı sonrası iki başlılığın ortaya çıktığı CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekipleri arasındaki savaş disiplin hamleleriyle zirveye tırmandı. Özel'e yakın 9 milletvekilinin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından, Kılıçdaroğlu yönetiminin aralarında Muhittin Böcek, Tanju Özcan ve Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu görevden uzaklaştırılmış 7 belediye başkanını partiden ihraç etmeye hazırlandığı iddia edildi.