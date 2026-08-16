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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirirken, bazı kesimlerde rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

#1
Foto - Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

#2
Foto - Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun ve Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde de yağış bekleniyor.

#3
Foto - Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Bu bölgelerde yağış kuvvetli olacak Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç olmak üzere bölge geneli, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Rüzgarın hızı 60 kilometreye ulaşacak Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#6
Foto - Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

#7
Foto - Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

#8
Foto - Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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