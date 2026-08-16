Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirirken, bazı kesimlerde rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok bölgede kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirirken, bazı kesimlerde rüzgarın saatte 60 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Güney ve İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz (Samsun ve Çorum hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl ve Bitlis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde de yağış bekleniyor.
Bu bölgelerde yağış kuvvetli olacak Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç olmak üzere bölge geneli, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji, kuvvetli yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın hızı 60 kilometreye ulaşacak Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara'nın güneydoğusu ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatı yönlerden rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
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