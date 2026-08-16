Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu ifşa oldu! İşte “Yok artık” dedirtecek kurnazlıklar
Süleymacıların lideri "Alihan Kuriş"e yönelik hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporu, 66 milyar lirayı aşan para trafiğinin arkasındaki akılalmaz yöntemleri deşifre etti. Sıfır satış yapan hayalet şirketler, yurt dışından elden teslim edilen milyonlarca dolarlık nakit akışı ve vakıfların kullanıldığı sistemin en dikkat çeken ayaklarından birini ise "kurban parası" oluşturdu. Raporda, kurban ödemelerinin "yanlış para transferi" kılıfıyla nasıl dolaştırıldığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.