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Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu ifşa oldu! İşte "Yok artık" dedirtecek kurnazlıklar

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Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu ifşa oldu! İşte “Yok artık” dedirtecek kurnazlıklar

Süleymacıların lideri "Alihan Kuriş"e yönelik hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporu, 66 milyar lirayı aşan para trafiğinin arkasındaki akılalmaz yöntemleri deşifre etti. Sıfır satış yapan hayalet şirketler, yurt dışından elden teslim edilen milyonlarca dolarlık nakit akışı ve vakıfların kullanıldığı sistemin en dikkat çeken ayaklarından birini ise "kurban parası" oluşturdu. Raporda, kurban ödemelerinin "yanlış para transferi" kılıfıyla nasıl dolaştırıldığı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

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Foto - Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu ifşa oldu! İşte "Yok artık" dedirtecek kurnazlıklar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla ve yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri dikkati çekti.

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Foto - Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu ifşa oldu! İşte "Yok artık" dedirtecek kurnazlıklar

MASAK raporunda, 1 Haziran 2026'da Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin liranın "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği, ertesi gün aynı paranın Ümran Eğitim hesabına "yanlış para transferi" notuyla iade edildiği, ardından Ahmet Seven'e aynı miktarda paranın "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildiği tespitine yer verildi.

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Foto - Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu ifşa oldu! İşte "Yok artık" dedirtecek kurnazlıklar

Ayrıca, aynı günlerde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para çıkışları kaydedildi.

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Foto - Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu ifşa oldu! İşte "Yok artık" dedirtecek kurnazlıklar

MASAK raporuna göre, soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

#5
Foto - Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu ifşa oldu! İşte "Yok artık" dedirtecek kurnazlıklar

Rapora göre, vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve "bağış" açıklamalı para girişleri, daha sonra çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferlerle gönderildi.

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Foto - Alihan Kuriş’in kurban parası oyunu ifşa oldu! İşte "Yok artık" dedirtecek kurnazlıklar

Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitime 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildi.

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Yorumlar

Cengiz

Bunların vakiflarini denetleyen lerde incelenmeli, kurban parası ile oynamayan kalmadı tanju dahil, öyle görünüyor ki paraları toplayıp kurbanları kesmeden vatandaşları kandırıyorlar,devlet kurban parası toplayanlari hiç bir ayırım yapmadan denetlemeli
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