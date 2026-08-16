Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor!
Çorum FK maçında takımını yenilgiden kurtaran Victor Osimhen, sezona duble yaparak başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çorum FK maçında takımını yenilgiden kurtaran Victor Osimhen, sezona duble yaparak başladı.
Yıldız oyuncu, Galatasaray'daki toplam gol sayısını 61'e çıkardı ve Milan Baros'u yakaladı.
77 gollü İcardi ve 72 gollü Hagi'nin ardından sarı-kırmızılı takımın en fazla gol atan üçüncü yabancısı olan Nijeryalı forvet, transferiyle ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.
Al-Hilal'in ilgilendiği Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, Suudi Arabistan ekibiyle pazarlığa oturmadı.
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