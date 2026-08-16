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Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor!

Çorum FK maçında takımını yenilgiden kurtaran Victor Osimhen, sezona duble yaparak başladı.

#1
Foto - Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor!

Yıldız oyuncu, Galatasaray'daki toplam gol sayısını 61'e çıkardı ve Milan Baros'u yakaladı.

#2
Foto - Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor!

77 gollü İcardi ve 72 gollü Hagi'nin ardından sarı-kırmızılı takımın en fazla gol atan üçüncü yabancısı olan Nijeryalı forvet, transferiyle ilgili sorulara cevap vermekten kaçındı.

#3
Foto - Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor!

Al-Hilal'in ilgilendiği Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, Suudi Arabistan ekibiyle pazarlığa oturmadı.

#4
Foto - Galatasaray'da Osimhen rekora koşuyor!

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