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Ümit Dikbayır, AK Parti’ye niçin geçmedi? O Meral Akşener iddiası gündemi salladı

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Ümit Dikbayır, AK Parti’ye niçin geçmedi? O Meral Akşener iddiası gündemi salladı

İYİ Parti'den ve CHP'den istifa eden Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, AK Parti'ye geçmesi bekleniyordu fakat beklenen olmadı. Yazılı bir açıklama yapan Dikbayır'ın AK Parti'ye transferinin Meral Akşener tarafından engellendiği iddia edildi.

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Foto - Ümit Dikbayır, AK Parti’ye niçin geçmedi? O Meral Akşener iddiası gündemi salladı

Önceki gün 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılması beklenen bir isim de Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'dı. 1 Ağustos tarihinde konuşan Dikbayır, "Daha önce çağırmışlardı, zamanını bekledim. 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağım" demişti.

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Foto - Ümit Dikbayır, AK Parti’ye niçin geçmedi? O Meral Akşener iddiası gündemi salladı

Ancak önceki günkü programda partiye katılanlar arasında Dikbayır yer almadı. Yazılı açıklama yapan Dikbayır, "Nihayet bugün 14 Ağustos… Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim. Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek. Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var: Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakâr olduğunu daha açık görüyorsunuz. Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor. Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim. Gerisini Allah’a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - Ümit Dikbayır, AK Parti’ye niçin geçmedi? O Meral Akşener iddiası gündemi salladı

Gazeteci Sinan Burhan'dan çarpıcı bir iddia geldi. Burhan, Dikbayır'ın AK Parti'ye transferini İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener tarafından engellendiğini öne sürdü.

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Foto - Ümit Dikbayır, AK Parti’ye niçin geçmedi? O Meral Akşener iddiası gündemi salladı

TV100'e konuşan Burhan, "Ümit Dikbayır’la ilgili az önce Barış Yarkadaş, ‘Ümit Dikbayır geçemedi’ dedi. Evet, Ümit Dikbayır geçmek istedi. Onu söyleyeyim. Bugün her ne kadar ‘Benim ilgim, alakam yok’ dese de Ümit Dikbayır geçmek istedi. Ancak bildiğim kadarıyla, kulağıma gelen bilgilere göre Sayın Meral Akşener iki isme sıcak bakmıyor. Haklarında olumsuz rapor ve bilgi paylaştığını biliyorum. Yani Meral Hanım iki isme şerh koymuş durumda. Dolayısıyla Ümit Dikbayır konusunda Meral Hanım’ın etkisi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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Yorumlar

Cengiz

Her nedense alınmaması isabetli olmuş,torbadan çıkan ve hiç bir özelliği olmayan sözde vekiller ortada iyot gazı gibi açıkta kalmalı
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