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4 ülkede alarm verildi: Türkiye'den gönderilen biberleri acil koduyla imha ettiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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4 ülkede alarm verildi: Türkiye'den gönderilen biberleri acil koduyla imha ettiler

Türkiye'den dört ülkeye ihraç edilen biberler imha edildi. Kararın ürünlerde 8 farklı pestisit tespit edilmesi üzerine alındığı açıklandı.

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#1
Foto - 4 ülkede alarm verildi: Türkiye'den gönderilen biberleri acil koduyla imha ettiler

Tarımsal üretimde "kalite ve denetim" tartışmalarını yeniden alevlendiren olay, 22-23 Haziran tarihlerinde yaşandı. Hortoinfo’nun verilerine göre, AB'ye giriş yapmak isteyen Türk biberlerinde tespit edilen kimyasal değerler, izin verilen yasal sınırların (LMR) katbekat üzerinde çıktı.

#2
Foto - 4 ülkede alarm verildi: Türkiye'den gönderilen biberleri acil koduyla imha ettiler

Almanya, Hollanda, Romanya ve Belçika'ya gönderilen biberlerde yapılan analizlerde; Clorpirifos, Malatión, Formetanato, Acetamiprid, Tebufenpirad, Pimetrozina, Thiacloprid ve Bifenazato gibi pestisitler belirlendi. Avrupa Komisyonu tarafından "ciddi" ve "potansiyel olarak tehlikeli" kategorisinde değerlendirilen bu ürünler, tüketiciye ulaşmadan imha edildi.

#3
Foto - 4 ülkede alarm verildi: Türkiye'den gönderilen biberleri acil koduyla imha ettiler

Almanya: Acetamiprid değeri 0.945 mg/kg (LMR: 0.09) ile sınırın yaklaşık 10 katı, Formetanato ise 0.218 mg/kg (LMR: 0.01) ile sınırın 20 katından fazla tespit edildi. Hollanda: Yasaklı ve tehlikeli olarak bilinen Clorpirifos, 0.522 mg/kg ile izin verilen limitin 50 katından fazla bulundu. Belçika: Tebufenpirad değeri 1.229 mg/kg ile sınırın 120 katı üzerinde ölçüldü.

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Foto - 4 ülkede alarm verildi: Türkiye'den gönderilen biberleri acil koduyla imha ettiler

Özellikle 2019 yılında Avrupa Birliği tarafından kullanımına tamamen yasak getirilen Clorpirifos'un, Türk biberlerinde bu oranlarda çıkması sektörde soru işaretlerine neden oldu. Uzmanlar, bu durumun hem Türk tarım ihracatına büyük darbe vurduğunu hem de halk sağlığını riske attığını vurguluyor.

#5
Foto - 4 ülkede alarm verildi: Türkiye'den gönderilen biberleri acil koduyla imha ettiler

Pestisitler Neden Tehlikeli? Analizlerde tespit edilen maddelerin, insan sağlığı üzerindeki etkileri oldukça korkutucu: Clorpirifos: Kanserojen etkileri kanıtlanmış bir sinir sistemi zehiri.

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Foto - 4 ülkede alarm verildi: Türkiye'den gönderilen biberleri acil koduyla imha ettiler

Formetanato & Malatión: Sinir sistemini doğrudan etkileyerek solunum güçlüğü, nöbet ve organ yetmezliğine yol açabiliyor. Neonicotinoid Grubu (Acetamiprid, Thiacloprid): İnsanlarda ciddi toksik etkiler, kas zayıflığı ve solunum yetmezliği gibi semptomlar gösterebiliyor. TARIMDAN HABER

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Yorumlar

Kaptan

Bunlar ülkede kontrol edildikten sonra gönderilse olmuyor mu limitin üzerinde çıkarsa üreticiye geri verirsin akıllanır bir daha ilacı boca etmez bizi de zehirlemez

Halk Sağlığı

İhraç edilmek istenen zehirli tarım ürünleri gümrüklerden geçemiyorlar. Ya iç piyasaya sürülüp halkımıza yedirilenler.
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