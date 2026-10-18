Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da can kayıplarına yol açan sel felaketinin ardından gözler yaklaşan kış aylarına çevrildi. Uzmanların son değerlendirmeleri, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde alışılmışın dışında sert hava geçişleriyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor. Tahminlere göre kısa sürede sele dönüşebilecek kuvvetli sağanakların yanı sıra ani sıcaklık düşüşleriyle birlikte bazı bölgelerde yoğun kar yağışları da görülebilir.