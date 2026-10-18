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Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

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Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da can kayıplarına yol açan sel felaketinin ardından gözler yaklaşan kış aylarına çevrildi. Uzmanların son değerlendirmeleri, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde alışılmışın dışında sert hava geçişleriyle karşı karşıya kalabileceğine işaret ediyor. Tahminlere göre kısa sürede sele dönüşebilecek kuvvetli sağanakların yanı sıra ani sıcaklık düşüşleriyle birlikte bazı bölgelerde yoğun kar yağışları da görülebilir.

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Foto - Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'yı vuran sağanak yağışların sele dönüşmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü felaketin acı sıcaklığı sürerken Türkiye'yi nasıl bir kışın beklediği merak ediliyor.

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Foto - Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

SEL VE YOĞUN KAR YAĞIŞI İÇİN UYARI YAPILDI İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, kış mevsiminde Türkiye genelinde normallerin üzerinde sıcaklıklar ve artan yağışların öne çıkmasının beklendiğini belirterek, kışın ilk yarısında sağanak ve sel, ikinci yarısında ise ani soğuklar, yoğun kar ve tipi riskine karşı uyarıda bulundu.

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Foto - Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

Tağıl, iklim değişikliğinin artık yalnızca sıcaklıkların artması anlamına gelmediğini, mevsimlerin alışılmış düzenini de değiştirdiğini söyledi.

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Foto - Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

"TÜRKİYE İÇİN DEĞİŞKEN BİR KIŞ TABLOSU OLACAK" Bir yanda uzun süren sıcak ve kurak dönemler, diğer yanda kısa sürede etkili olan şiddetli yağışların yaşandığını aktaran Tağıl, bu nedenle 2026-2027 kışını değerlendirirken yalnızca hava sıcaklıklarına değil, atmosfer ve okyanuslarda yaşanan büyük ölçekli değişimlere de bakmak gerektiğini anlattı.

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Foto - Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu yıl kış seyrini anlamak için özellikle El Nino, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO) ve Kutup Girdabı arasındaki etkileşimin değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu üç büyük sistemin etkileşimi, Akdeniz Havzası ve ülkemizde hava koşullarını ve ekstrem hava olaylarını etkiliyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) modelleri, Türkiye için değişken bir kış tablosu ortaya koyuyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağında yağışlı ve ılık koşulları öne çıkıyor.

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Foto - Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

YAĞIŞLARIN ARTTIĞI BİR DÖNEME GİRİLECEK Modeller kurak bir kıştan ziyade, yağışların arttığı bir döneme işaret ediyor. Buna ek olarak, küresel deniz yüzeyi sıcaklıklarının 1980'lerden bu yana kaydedilen en yüksek değerlere ulaşması da dikkati çekiyor. Denizlerin normalden sıcak olması, atmosfere aktarılan nem ve enerji miktarını artırarak uygun atmosferik koşullarda şiddetli yağışları ve kış fırtınalarını destekleyebilir.

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Foto - Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

KIYI KESİMLERİ VE BATI BÖLGELERİ İÇİN UYARI Model sonuçları, kışın ilk yarısında Türkiye'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini gösteriyor. Ancak bu, kurak bir kış yaşanacağı anlamına gelmemeli. Güneyli rüzgarlarla taşınan nem, özellikle kıyı kesimlerinde ve batı bölgelerinde yağışları artıracaktır. Sıcaklıkların yüksek seyretmesi, karın alçak kesimlerde azalmasına, yüksek dağlık alanlarda ise daha fazla tutunmasına yol açacaktır."

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Foto - Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

"ŞİDDETLİ KIŞ ORTAYA ÇIKABİLİR" Tağıl, Kutup Girdabı'nın zayıflamasının, kutup çevresindeki dondurucu soğukların orta enlemlere doğru ilerlemesini kolaylaştıracağını belirterek, şöyle devam etti: "Bu atmosferik koşulların yaşanması, şiddetli kış koşullarının ortaya çıkma olasılığını artırabilir. Akdeniz'den gelen nemli hava ile kuzeyden ilerleyen soğuk hava kütlelerinin uygun koşullarda karşılaşması, kuvvetli yağışlara ve bazı bölgelerde yoğun kar yağışı ile tipiye yol açabilir. 2026-2027 kışında kar açısından, ılık koşullar karın yerde tutunmasını zorlaştırabilir. Kışın ikinci yarısında kar yağışlarının artması, özellikle Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar örtüsünü güçlendirebilir. Ancak modeller, ülkemizin diğer kesimlerinde kar kuraklığının devam edebileceğine işaret ediyor."

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Foto - Meteoroloji uzmanlarından kış için dikkat çeken tahmin! Türkiye'yi iki büyük tehlike bekliyor

"FARKLI HAVA KOŞULLARINA KARŞI HAZIRLIKLI OLMALI" Kışın büyük bölümünün ılık ve bol yağışlı geçmesinin, uzun yıllardır kuraklık baskısı altındaki Türkiye için sevindirici bir gelişme olduğuna dikkati çeken Tağıl, ancak kış genelinde ılık ve yağışlı koşulların öne çıkmasının risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmediğine işaret etti. Tağıl, "İlk yarıda şiddetli sağanaklar ve kısa sürede yoğunlaşan yağışlar bazı şehirlerimizde sel ve su baskınlarına neden olabilir. İkinci yarıda ise kuzeyden gelen soğuk hava kütleleriyle birlikte ani sıcaklık düşüşleri ve yoğun kar yağışları yaşanabilir. Elbette mevsimsel tahminler kesin bir takvim değil, atmosferin olası seyrini gösteren bir ihtimal haritasıdır. Kışın ilk yarısında sağanak ve sel, ikinci yarısında ise ani soğuklar ve kar fırtınaları şehir yaşamını ciddi biçimde aksatabilir. Bu nedenle farklı hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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