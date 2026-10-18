Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan iddiaya Ankara'dan net cevap! “Kasıtlı yalan”

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliği hedef alan bir dezenformasyon girişimi daha boşa çıkarıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakü ziyaretinde “gizli görüşme yaptığı” ve çeşitli talimatlar verdiği yönünde ortaya atılan iddialara Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden kesin bir dille yalanlama geldi. İddiayı yayımlayan Azerbaycan merkezli haber sitesinin ise söz konusu haberi daha sonra yayından kaldırması dikkat çekti. “İki devlet, tek millet” anlayışıyla stratejik ortaklığını her geçen gün daha da güçlendiren Türkiye ile Azerbaycan'ın arasına fitne sokmaya yönelik bir yayın kamuoyunun gündemine geldi. Azerbaycan merkezli Qafqazinfo haber sitesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında Gençliğe Yardım Fonu'nda (GYF) “gizli bir görüşme gerçekleştirdiği” ve bazı talimatlar verdiği öne sürüldü. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ise ortaya atılan iddialara çok sert tepki göstererek haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.