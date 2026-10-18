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Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan iddiaya Ankara'dan net cevap! "Kasıtlı yalan"

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Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan iddiaya Ankara'dan net cevap! “Kasıtlı yalan”

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliği hedef alan bir dezenformasyon girişimi daha boşa çıkarıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakü ziyaretinde “gizli görüşme yaptığı” ve çeşitli talimatlar verdiği yönünde ortaya atılan iddialara Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden kesin bir dille yalanlama geldi. İddiayı yayımlayan Azerbaycan merkezli haber sitesinin ise söz konusu haberi daha sonra yayından kaldırması dikkat çekti. “İki devlet, tek millet” anlayışıyla stratejik ortaklığını her geçen gün daha da güçlendiren Türkiye ile Azerbaycan'ın arasına fitne sokmaya yönelik bir yayın kamuoyunun gündemine geldi. Azerbaycan merkezli Qafqazinfo haber sitesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında Gençliğe Yardım Fonu'nda (GYF) “gizli bir görüşme gerçekleştirdiği” ve bazı talimatlar verdiği öne sürüldü. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ise ortaya atılan iddialara çok sert tepki göstererek haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Foto - Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan iddiaya Ankara'dan net cevap! "Kasıtlı yalan"

KARDEŞLİĞİ HEDEF ALAN DEZENFORMASYON Büyükelçilik açıklamasında söz konusu haberin “bütünüyle asılsız iftiralara” dayandığı belirtilirken, yayının amacının Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere zarar vermek olduğu vurgulandı. Büyükelçilik, Bakan Fidan'ın Bakü ziyareti sırasında çok sayıda kişiyle nezaket amacıyla fotoğraf çektirdiğini, bu kişiler arasında Azerbaycan'da yasal statüye sahip bir kuruluşun mensuplarının da bulunduğunu bildirdi.

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Foto - Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan iddiaya Ankara'dan net cevap! "Kasıtlı yalan"

“GİZLİ GÖRÜŞME” İDDİASI KESİN DİLLE YALANLANDI Büyükelçilik, Fidan'ın söz konusu kişilerle gizli toplantı yaptığı yönündeki iddiaya da noktayı koydu. Açıklamada, “Sayın Bakanımızın gizli bir görüşme gerçekleştirdiği ve çeşitli talimatlar verdiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir” denildi. Haberde ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderildiği ileri sürülen bir mektup üzerinden çeşitli suçlamalar gündeme getirildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ise böyle bir mektubun bulunmadığını açıkça duyurdu. Mektup üzerinden ortaya atılan iddiaların gerçeklikle hiçbir bağlantısının olmadığı belirtildi.

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Foto - Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan iddiaya Ankara'dan net cevap! "Kasıtlı yalan"

“AZERBAYCAN HALKINI TÜRKİYE'YE KARŞI KIŞKIRTMAK İSTİYORLAR” Söz konusu yayında Türkiye'ye yönelik “içişlerine müdahale”, “istihbarat operasyonları”, “darbe ve kaos planları” ve “etki ajanları yetiştirme” gibi ağır suçlamalar da ortaya atıldı. Bakü Büyükelçiliği bu ifadelerin tamamını reddederek bunların kardeş Azerbaycan halkını Türkiye'ye karşı kışkırtmayı amaçlayan kasıtlı yalanlar olduğunu bildirdi. Türkiye ve Azerbaycan kamuoyuna da manipülasyon amaçlı yayınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. HABERİ YAYINDAN KALDIRDILAR İddiaları gündeme taşıyan Qafqazinfo'nun söz konusu haberi daha sonra internet sitesinden kaldırması ise dikkatlerden kaçmadı. Böylece Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinin sert açıklamasının ardından Fidan'ın “gizli görüşme yaptığı”, “talimat verdiği” ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın içişlerine müdahaleye hazırlandığı yönündeki iddialar resmi ağızdan kesin biçimde yalanlanmış oldu.

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Foto - Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan iddiaya Ankara'dan net cevap! "Kasıtlı yalan"

TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİĞİ PROVOKASYONLARA SIĞMAZ Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağ ise sıradan iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin çok ötesinde bulunuyor. Ortak tarih, kültür ve güçlü kardeşlik bağlarının yanı sıra iki ülke; savunmadan enerjiye, ulaştırmadan ticarete kadar çok sayıda stratejik alanda birlikte hareket ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yıllardır ortaya koyduğu yakın iş birliği de Ankara-Bakü hattındaki stratejik ortaklığın temelini oluşturuyor.

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Foto - Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan iddiaya Ankara'dan net cevap! "Kasıtlı yalan"

Ortaya atılan son iddialara verilen resmi cevap ise Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alan dezenformasyon girişimlerine karşı Ankara'nın tavrını bir kez daha açık biçimde ortaya koydu.

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