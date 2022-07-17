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Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

2022-07-17 03:56:59
Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı

Avrupa'yı etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de tehdit ediyor.

#1
Foto - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritasını açıkladı, bugün sağanak beklenen iller belli oldu. Özellikle Doğu Karadeniz'de (Ordu ve Giresun'da kuvvetli olmak üzere) sağanak beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yurt genelinde sıcakların etkisini artıracağını belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritasını açıkladı, bugün sağanak beklenen iller belli oldu. Özellikle Doğu Karadeniz'de (Ordu ve Giresun'da kuvvetli olmak üzere) sağanak beklendiğini açıklayan Meteoroloji, yurt genelinde sıcakların etkisini artıracağını belirtti.

#2
Foto - Uzman isimler ise Avrupa'da beklenen sıcak hava dalgasının 2003'tekinden daha etkili olacağını ifade ederek, sıcaklıkların Türkiye'de de hissedilebileceğini açıkladı.

Uzman isimler ise Avrupa'da beklenen sıcak hava dalgasının 2003'tekinden daha etkili olacağını ifade ederek, sıcaklıkların Türkiye'de de hissedilebileceğini açıkladı.

#3
Foto - Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ökten, Türkiye'de aşırı sıcakların 23 Temmuz'da başlayacağını belirtti ve vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Ökten, Türkiye'de aşırı sıcakların 23 Temmuz'da başlayacağını belirtti ve vatandaşları uyardı.

#4
Foto - Avrupa'da Pazartesi gününden itibaren rekor kırarak çok sayıda ölüme sebebiyet vermesi beklenen sıcakların önce Balkanlara sonra da Türkiye'ye gelecek gibi göründüğünü belirten Ökten,

Avrupa'da Pazartesi gününden itibaren rekor kırarak çok sayıda ölüme sebebiyet vermesi beklenen sıcakların önce Balkanlara sonra da Türkiye'ye gelecek gibi göründüğünü belirten Ökten, "Bizde de kırmızı alarma geçmek gerekebilir" dedi.

#5
Foto - Ökten şu ifadeleri kullandı: Temmuz sonu sıcaklar açısından çok sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Sıcaklar balkanlardan gelecek. Genelde Libya'dan denizi aşarak veya Basra'dan gelirdi. Balkanlardan gelmesi nadir bir durum. Ardından aşırı yağışları da beraberinde getirme ihtimali yüksek.

Ökten şu ifadeleri kullandı: Temmuz sonu sıcaklar açısından çok sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Sıcaklar balkanlardan gelecek. Genelde Libya'dan denizi aşarak veya Basra'dan gelirdi. Balkanlardan gelmesi nadir bir durum. Ardından aşırı yağışları da beraberinde getirme ihtimali yüksek.

#6
Foto - Pazartesi ve Salı günü Avrupa yanarken İstanbul püfür püfür esecek. Kuzeyden kuzeyden. Rüzgar kuvvetli olacak. Hafta sonunu iyi değerlendirin. Cumartesi ve Pazar hafif rüzgar var...

Pazartesi ve Salı günü Avrupa yanarken İstanbul püfür püfür esecek. Kuzeyden kuzeyden. Rüzgar kuvvetli olacak. Hafta sonunu iyi değerlendirin. Cumartesi ve Pazar hafif rüzgar var...

#7
Foto - Doğu Karadeniz'de en kuvvetli yağış Pazartesi günü. En kuvvetli yağışı alacak şehir Giresun. Yağış şiddetli. Tedbir almakta fayda var. Afetlik değil; fakat sıkıntı çıkartabilir. Giresun halkına duyurulur...

Doğu Karadeniz'de en kuvvetli yağış Pazartesi günü. En kuvvetli yağışı alacak şehir Giresun. Yağış şiddetli. Tedbir almakta fayda var. Afetlik değil; fakat sıkıntı çıkartabilir. Giresun halkına duyurulur...

#8
Foto - Aşırı sıcaklar öncesi üşümeye hazırlanın

Aşırı sıcaklar öncesi üşümeye hazırlanın" diyen Ökten, özellikle Salı günü kuvvetli rüzgar ile birlikte havanın soğuyacağını belirtti.

#9
Foto - 18 ve 19 Temmuz'da İngilizler sıra dışı 2 gün yaşayacak. 2003'ten bile daha güçlü sıcaklar etkili olacak

18 ve 19 Temmuz'da İngilizler sıra dışı 2 gün yaşayacak. 2003'ten bile daha güçlü sıcaklar etkili olacak" diyen Ökten, Türkiye için de tarih verdi. Ökten, "Türkiye'de aşırı sıcaklar 23 Temmuz'da başlıyor. Öncesindeki serinliğin tadını çıkarın. Önce üşüyeceğiz. Sonra da yanacağız. ifadelerini kullandı.

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