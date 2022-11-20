Metaverse’te hayal kırıklığı

Zuckerberg, çalışanlarına şu sözlerle seslendi; Metaverse gibi uzun vadeli fırsatlar hakkında çok konuşuyoruz, ancak gerçek şu ki, ticari mesajlaşma muhtemelen işimizin bir sonraki büyük ayağı olacak. WhatsApp ve Messenger’dan daha fazla para kazanmak için çalışacağız.