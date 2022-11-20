2022-11-20 19:11:13 Metaverse’te hayal kırıklığı
Meta'nın yeni dünya etiketiyle büyük bir yatırım yaptığı metaverse, hüsranla sonuçlandı.
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Meta'nın yeni dünya etiketiyle büyük bir yatırım yaptığı metaverse, hüsranla sonuçlandı.
Facebook ismiyle sosyal medya kavramına adeta yön veren Meta’nın son dönemde şaşalı günlerinden eser kalmadı.
Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in metaverse projesine verdiği önem Meta’da dev kayıplara neden oldu. Şirket, çıkış yolları arıyor.
Geçtiğimiz yıl Facebook Connect 2021’de metaverse dünyasını tanıtan Zuckerberg’in şirketi, ismini de Facebook’tan Meta’ya çevirmişti.
Fenomen iş insanı, geçen bu süreçte metaverse evrenine hatırı sayılır bir değerde yatırım yaptı.
Ancak, yaz sonu açıklanan şirket bilançosuna göre son yılların en düşük seviyesini görmüştü.
Son dönemde metaverse yatırımcıları da projeye olan inançlarını kaybetmiş durumda.
Öyle ki şirket, yaz döneminde yaklaşık dörtte bir oranında değer kaybı yaşadı. Metaverse’den umduğu geliri bulamayan şirket, yönünü değiştiriyor.
Şirketin CEO’su birkaç gün önce çalışanlarına WhatsApp ve Messenger’ın önümüzdeki yıllarda satış artışını artıracağını söyledi.
Zuckerberg, çalışanlarına şu sözlerle seslendi; Metaverse gibi uzun vadeli fırsatlar hakkında çok konuşuyoruz, ancak gerçek şu ki, ticari mesajlaşma muhtemelen işimizin bir sonraki büyük ayağı olacak. WhatsApp ve Messenger’dan daha fazla para kazanmak için çalışacağız.
Meta’nın WhatsApp ve Messenger platformlarından nasıl para kazanacağına ilişkin net bir demeç verilmedi. Ancak önemli kaynaklar şirketin reklam yöntemine gideceğini belirtiyor. Ayrıca, WhatsApp’ta ücretli abonelik katmanı da uygulanabilir.
Metaverse projesi, sadece Meta’yı değil Zuckerberg’i de oldukça kötü etkiledi. İş insanının bu süreçte serveti adeta eridi. İş insanı, bu yıla 125 milyar dolarlık kişisel servetiyle başlarken, Meta veri tabanına yapılan büyük yatırımlar ve kullanıcılardaki düşüş nedeniyle Meta’nın net gelirinin düşmesinin ardından servetinin yarısından fazlasını kaybetti.
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