Metabolizmanızın hızlanması için 6 adım

Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte beslenme, 2 ana öğüne hatta bazen 1 ana öğüne düşüyor ve bununla birlikte metabolizma hızı da yavaşlıyor. Oruç süresince azalan öğün sıklığı ve yavaşlayan metabolizmanın Ramazan Bayramı’nda da yanlış beslenme alışkanlıkları ile birleşmesinin kişilerde kilo alımına neden olabileceğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Bayram, “Yanlış beslenme, kilo alımıyla beraber sağlığı bozmasının yanı sıra; özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan bireylerde sağlığın daha da bozulmasına yol açıyor” dedi ve sağlıklı bir rutin oluşturmak için yapılması gerekenleri şu 6 adımda anlattı: