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Hayat-Aktüel
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Mersin'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

2022-10-16 16:32:12
Mersin'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Mersin'in Mut ilçesinde zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Mersin'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kazaya 3 aracın karıştığı bildirildi.

#2
Foto - Mersin'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen aynı istikamette seyir halindeki 33 U 7987 ve 06 CUR 829 plakalı araçlar ile karşı yönden gelen 33 DY 721 plakalı otomobil Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi'nde çarpıştı.

#3
Foto - Mersin'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Kazada otomobillerdeki Ali Dut, Yasin Dut, Hatice Dut, Durmuş Ali Zengin, Ferhat Say ve Eren Dinler yaralandı.

#4
Foto - Mersin'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

#5
Foto - Mersin'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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