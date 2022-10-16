2022-10-16 16:32:12 Mersin'de zincirleme trafik kazası! Yaralılar var
Mersin'in Mut ilçesinde zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
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Mersin'in Mut ilçesinde zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kazaya 3 aracın karıştığı bildirildi.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen aynı istikamette seyir halindeki 33 U 7987 ve 06 CUR 829 plakalı araçlar ile karşı yönden gelen 33 DY 721 plakalı otomobil Mut-Silifke kara yolu Palantepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada otomobillerdeki Ali Dut, Yasin Dut, Hatice Dut, Durmuş Ali Zengin, Ferhat Say ve Eren Dinler yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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