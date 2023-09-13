  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.

Türkiye'den tarihi doğalgaz hamlesi! Dünya işte şimdi kapımızda pervane olacak

Payitaht Abdülhamid'in unutulmaz ismi Kuruluş Osman'da! Taze kan getirecek

Hükümet'ten binlerce gence iş imkanı! Eğitim programıyla istihdam

İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ baraj doluluk oranlarını açıklandı

CHP'de pes dedirten MYK! İftiracı Sezgin Tanrıkulu’na kalkan oldular

Akaryakıta çok büyük zam! İstasyonlara gidip tabelayı görenler şok olacak

Tezgahlar balıkla dolup taşıyor! İşin uzmanından damak çatlatan balık tarifi

Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Kartal'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Türkiye
4
Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

2023-09-13 07:11:41
Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Mersin'de silahlı terör örgütü DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyon başlatıldı. 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

#1
Foto - Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ, FETÖ/PDY VE PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, yabancı uyruklu vatandaşlardan fon toplamak da dahil olmak üzere DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı yönünde bilgiler elde edilen yabancı uyruklu S.K., FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarıyla aralarında para transfer ilişkisi bulunan A.F.K., PKK/KCK terör örgütü adına Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren örgüt ile bağlantılı olan ve finansal yardımda bulunan R.E. ile PKK/KCK terör örgütü suçundan hakkında işlem yapılmış 16 şahsa para gönderen L.O. isimli şahıslar tespit edildi.

#2
Foto - Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Ekipler, bugün operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyon düzenlendi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

#3
Foto - Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı kararı

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Emeklilere zam teklifi: 1 Ekim müjdesi erken verildi! 16 milyon emekliye çok büyük sürpriz
Ekonomi

Emeklilere zam teklifi: 1 Ekim müjdesi erken verildi! 16 milyon emekliye çok büyük sürpriz

Emekli maaşları için 1 Ekim'de en düşük emekli maaşlarına ara bir zam yapılacağına dair yapılan önceki önceki açıklamaların ardından zam tek..
Mansur’da ses yok! Halk Ekmek’teki Rüşvet skandalında sıcak gelişme
Gündem

Mansur’da ses yok! Halk Ekmek’teki Rüşvet skandalında sıcak gelişme

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından ortaya çıkarılan ve gündeme bomba gibi düşen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştira..
Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yeni anayasa' mesajı!
Siyaset

Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yeni anayasa' mesajı!

Tunç, bugüne kadar 176 maddesi olan 1982 Anayasası'nda 184 maddenin değiştirildiğini, bunun bir maddenin birden fazla kez değiştiği anlamını..
İBB meclisinde 'cami' tartışması
Gündem

İBB meclisinde 'cami' tartışması

Komisyon görüşmeleri sırasında söz Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, iptal edilen imar raporları hakkında konuşma gerçekleştird..
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" diyerek tepki göstermişti: Kıyı şeridindeki o binalar yıkıldı sahil halka açıldı

Erdoğan'ın tepki gösterdiği binalar yıkıldı, kıyı şeridi halka açıldı.
Dolar kuru yükselişte! Ekonomide piyasalar için OVP etkileri: Türkiye'ye nakit girişi artıracak!
Ekonomi

Dolar kuru yükselişte! Ekonomide piyasalar için OVP etkileri: Türkiye'ye nakit girişi artıracak!

Dolar kuru bugüne yükselişle 26,87 TL'den başladı. Euro ise sınırlı düşüşle 28,8674 TL'den güne başladı. Bugün piyasalarda açıklanacak veri ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23