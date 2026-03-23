  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu işin sonu kötü! Yapay zeka çobanları vuracak Türk kahvesi içmek zararlı mı? İhmal etmeyin diyerek öneriliyor, favori gösteriliyor! İp gibi inceltiyor Alevler her şeyi yuttu ama... Kur’an-ı Kerim ve zemzem zarar görmedi Dünyaca ünlü şekerleme markalarına rakip tarif: Deneme yapın! Tarif defterinin vazgeçilmezi olur
Kültür Sanat
9
Yeniakit Publisher
Mersin’de Maneviyat ve Sanat buluştu: Kutsal emanetlere saygı sergisi yoğun ilgi gördü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mersin'de Maneviyat ve Sanat buluştu: Kutsal emanetlere saygı sergisi yoğun ilgi gördü

Mersin Valiliği himayelerinde hayata geçirilen “Kutsal Emanetlere Saygı Projesi”, sanat ile maneviyatı buluşturan güçlü anlatımıyla Mersin’de iz bıraktı.

#1
Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan sergi; Kültür Merkezi’nde, Mersin Forum AVM’de ve Muğdat Camii’nde yoğun ilgi görerek çok sayıda ziyaretçiye ulaştı.

#2
Sergide, İslam medeniyetinin mukaddes emanetleri; Osmanlı’nın Hırka-i Saadet geleneği ve Destimâl-i Şerif kültürüyle yeniden yorumlanırken, Topkapı Sarayı’nda asırlardır muhafaza edilen kutsal emanetlerden ilham alan eserler sanatseverlere sunuldu. Geleneksel el sanatlarının incelikli teknikleriyle hazırlanan çalışmalar, ziyaretçilere hem estetik hem de derin bir manevi deneyim yaşattı.

#3
Öte yandan, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen ve üzerine yemin edilen nimetlere yönelik hazırlanan çalışmalar ile mevlid örtüsü geleneğinden ilhamla üretilen eserler, özellikle Çamlıyayla’ya özgü iğne oyası teknikleriyle yorumlanarak serginin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

#4
Program kapsamında gerçekleştirilen Destimâl-i Şerif dağıtımı, ziyaretçiler için unutulmaz bir hatıraya dönüşürken, serginin manevi atmosferini daha da güçlendirdi.

#5
Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan sergi, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçerek; kutsal değerlere duyulan saygıyı, kültürel mirası ve estetik anlayışı aynı potada buluşturan güçlü bir kültürel ifade olarak öne çıktı.

#6
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin değer temelli yaklaşımıyla örtüşen bu anlamlı çalışma, Mersin’in kültür ve sanat hayatında dikkat çeken bir iz bıraktı.

#7
#8
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23