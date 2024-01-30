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Ekonomi
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Merkez Bankası’ndan flaş karar! Herkes "Olur mu" diye merakla bekliyordu! Ve sonunda değiştiği açıklandı

2024-01-30 17:18:35
Merkez Bankası’ndan flaş karar! Herkes “Olur mu” diye merakla bekliyordu! Ve sonunda değiştiği açıklandı

Merkez Bankası'nın yaptığı değişiklikle kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30’dan yüzde 25’e indirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişiklik yaptı. Tebliğin 6. maddesinin birinci fıkrası değiştirildi ve dördüncü fıkrasında yer alan yüzde 4 ibaresi yüzde 8 olarak değiştirildi.

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Foto - Merkez Bankası’ndan flaş karar! Herkes "Olur mu" diye merakla bekliyordu! Ve sonunda değiştiği açıklandı

Merkez Bankası, kur korumalı hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 25’e düşürülmesi, döviz türünden hesaplar için zorunlu karşılık oranının yüzde 4’ten yüzde 8’e yükseltilmesi şeklinde değişikliğe gitti. TCMB'nin Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği 30 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Merkez Bankası’ndan flaş karar! Herkes "Olur mu" diye merakla bekliyordu! Ve sonunda değiştiği açıklandı

Değişikliğe göre zorunlu karşılık uygulamasında piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak, makro finansal istikrarı güçlendirecek ve miktarsal sıkılaştırma yoluyla parasal aktarımın desteklenmesini sağlayacak değişikliler yapılmasına karar verildi. Karar kapsamında kur koruması verilen hesaplar için zorunlu karşılık oranlarının 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 30'dan yüzde 25'e indirilmesine, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) için tüm vadelerde TL türünden tesis edilen ek zorunlu karşılık oranının yüzde 4'ten yüzde 8'e yükseltilmesine karar verildi. Söz konusu düzenlemeler yolu ile TL mevduata geçişe yönelik adımlar güçlendirilirken, miktarsal sıkılaştırma sürecine devam edildiği belirtildi. Sadeleşme süreci ve miktarsal sıkılaştırmaya ilişkin adımlar, Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda devam edecek. Para Politikası Kurulu'nun 25 Ocak 2024 tarihli kararında, devam eden sadeleştirme süreciyle uyumlu bir şekilde kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasının destekleneceği ifade edilirken sterilizasyon araçlarının çeşitliliği artırılarak miktarsal sıkılaştırmanın sürdürüleceği bildirilmişti.

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Foto - Merkez Bankası’ndan flaş karar! Herkes "Olur mu" diye merakla bekliyordu! Ve sonunda değiştiği açıklandı

Zorunlu karşılık oranları Türk lirası yükümlülükleri: Tebliğ yayın tarihi ile birlikte yürürlüğe girdi.

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