2023-12-19 13:51:53 Merkez Bankası Başkanı'na çok büyük şok! Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar
Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Türkiye'deki aşırı yüksek kira artışları ve bu durumun insanlar üzerindeki etkisine mercek tuttu. Okurlardan aldığı mesajlarda, ev sahiplerinin yüzde 100'den yüzde 300'e varan oranlarda kira artışı talep ettikleri örnekleri paylaşan Babaoğlu, bu durumun ekonomik sıkıntılar oluşturduğu ve toplumsal barışı tehdit edebileceğini belirtti. Merkez Bankası Başkanı'nın, İstanbul'da kiraların yüksekliği sebebiyle kendi ailesi ile yaşamak zorunda kaldığına dair açıklamasına da değinen Babaoğlu, “Hali vakti yerinde ve bulunduğu mevki güçlü olan insanların parasal sıkıntılarından söz etmeleri emirlerindeki ‘halkla ilişkiler’ ekiplerinin sandığının tersine, sevimli bir imaj değildir. Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar” dedi. Babaoğlu, yazısında şunları kaydetti: