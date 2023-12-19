Merkez Bankası Başkanı'na çok büyük şok! Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar

“ "Ev sahibimle didişmekten yoruldum ve gidecek bir daire de bulamıyorum. Geçen yıl 30 küsur yıllık daireye yüzde 100 zam yaptık, şimdi yüzde 300 istiyor. O kadar çaresizim ki, bazen etrafı kırıp dökmek geliyor içimden." *** "Ev sahibimiz 4.500 liraya oturduğumuz daireye bu yıl 18 bin lira istiyor. Avukata vermiş." *** "Yüzde 25 zam oranına uyan tek bir ev sahibi oldu mu, merak ediyorum. Varsa, helal onlara! Ben rastlamadım. Enflasyon çok fena. Fakat yüzde 200 zam yapmak ne Allah aşkına!" *** "Gözde bir semtte oturmuyoruz ama küçücük dairemizin kirası 13 bin lira. Üzerine aidatı, elektriği, suyu, doğal gazı ekleyin. Şimdi kira arttırma zamanı geliyor, gözüme uyku girmiyor. "