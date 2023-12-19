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Medya
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Merkez Bankası Başkanı'na çok büyük şok! Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar

2023-12-19 13:51:53
Merkez Bankası Başkanı'na çok büyük şok! Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar

Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, Türkiye'deki aşırı yüksek kira artışları ve bu durumun insanlar üzerindeki etkisine mercek tuttu. Okurlardan aldığı mesajlarda, ev sahiplerinin yüzde 100'den yüzde 300'e varan oranlarda kira artışı talep ettikleri örnekleri paylaşan Babaoğlu, bu durumun ekonomik sıkıntılar oluşturduğu ve toplumsal barışı tehdit edebileceğini belirtti. Merkez Bankası Başkanı'nın, İstanbul'da kiraların yüksekliği sebebiyle kendi ailesi ile yaşamak zorunda kaldığına dair açıklamasına da değinen Babaoğlu, “Hali vakti yerinde ve bulunduğu mevki güçlü olan insanların parasal sıkıntılarından söz etmeleri emirlerindeki ‘halkla ilişkiler’ ekiplerinin sandığının tersine, sevimli bir imaj değildir. Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar” dedi. Babaoğlu, yazısında şunları kaydetti: 

#1
Foto - Merkez Bankası Başkanı'na çok büyük şok! Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar

“ "Ev sahibimle didişmekten yoruldum ve gidecek bir daire de bulamıyorum.  Geçen yıl 30 küsur yıllık daireye yüzde 100 zam yaptık, şimdi yüzde 300 istiyor.  O kadar çaresizim ki, bazen etrafı kırıp dökmek geliyor içimden." *** "Ev sahibimiz 4.500 liraya oturduğumuz daireye bu yıl 18 bin lira istiyor. Avukata vermiş." *** "Yüzde 25 zam oranına uyan tek bir ev sahibi oldu mu, merak ediyorum. Varsa, helal onlara! Ben rastlamadım. Enflasyon çok fena. Fakat yüzde 200 zam yapmak ne Allah aşkına!" *** "Gözde bir semtte oturmuyoruz ama küçücük dairemizin kirası 13 bin lira. Üzerine aidatı, elektriği, suyu, doğal gazı ekleyin. Şimdi kira arttırma zamanı geliyor, gözüme uyku girmiyor. "

#2
Foto - Merkez Bankası Başkanı'na çok büyük şok! Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar

*** Okurlarımdan gelen yukarıdaki mesajları okuyordum ki...  Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Hanım "Biz de ev bulamadık, annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz, çünkü İstanbul'da kiralar Manhattan'dan yüksek" demez mi? 

#3
Foto - Merkez Bankası Başkanı'na çok büyük şok! Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar

Toplumsal barışı bozacak kadar tehlikeli bir seviyeye varmış çok ciddi bir konu bir anda siyasal magazine dönüştü...  Önce şunu not edeyim...  Hali vakti yerinde ve bulunduğu mevki güçlü olan insanların parasal sıkıntılarından söz etmeleri emirlerindeki "halkla ilişkiler" ekiplerinin sandığının tersine, sevimli bir imaj değildir.  Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar... 

#4
Foto - Merkez Bankası Başkanı'na çok büyük şok! Empatiyle değil, bıyık altı bir gülüşle karşılanır bunlar

Yine de umuyorum ve diliyorum ki..  Yine de Merkez Bankası Başkanı'nın bu sözleri yetkilileri uyandırır da kiracıların neler yaşıyor olabileceği düşünülür ve acil çözüm yolları aranır.”

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