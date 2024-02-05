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Ekonomi
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Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

2024-02-05 21:25:47
Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir karar aldı.

#1
Foto - Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile ilgili yeni kararı açıkladı. İşte ayrıntılar...

#2
Foto - Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın sunduğu finansal teknoloji alanında hizmet veren Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi ile ilgili Merkez Bankasın’dan açıklama geldi. FAST sisteminde yeni bir ödeme servisi kullanıma açıldı. İşte ayrıntılar…

#3
Foto - Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

“FAST Ödeme İste Katman Servisi” kullanıma açıldı

#4
Foto - Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

TCMB Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile ilgili yaptığı açıklamada alacaklının borçludan ödeme talep etmesine imkan sağlayan “FAST Ödeme İste Katman Servisi“ kullanıma açıldı. Yapılan açıklamaya göre yeni servisin, alacaklının borçludan sistem üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde ödeme talep etmesini sağlayabilecek.

#5
Foto - Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

Yeni hizmetle beraber iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferini başlatacak. Servis ilk etapta kişiden kişiye yönelik sunulsa da ilerleyen zamanlarda e-ticaret, e-talimat ve kurumsal fatura ödemeleri gibi alanlarda kullanılabilecek. Bu sayede ödemelerin daha hızlı ve kolay olması bekleniliyor.

#6
Foto - Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın FAST ile ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde; “Alacaklının borçludan FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödemesi talep etmesine imkân sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açılmıştır. İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servis, iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlamaktadır.

#7
Foto - Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

Ödeme İste Katman Servisi kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahiptir. Ödeme İste Katman Servisinin ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacağı değerlendirilmektedir.

#8
Foto - Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

7/24 anlık ve güvenli para transferi imkânı sunan FAST Sistemi katılımcı sayısı 2023 yılında 10 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşunun sisteme katılımı ile 36’ya çıkmıştır. Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi Ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir.

#9
Foto - Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

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