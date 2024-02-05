Merkez Bankası FAST'te yeni dönemi başlattı

Yeni hizmetle beraber iki kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferini başlatacak. Servis ilk etapta kişiden kişiye yönelik sunulsa da ilerleyen zamanlarda e-ticaret, e-talimat ve kurumsal fatura ödemeleri gibi alanlarda kullanılabilecek. Bu sayede ödemelerin daha hızlı ve kolay olması bekleniliyor.