Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu’ndan enflasyon açıklaması 'Bu tarihten itibaren düşecek'

"Bizim politikamız faizleri indirip üretimi artırmak" Türkiye ekonomi modeli kendi kaynağını da yaratan bir sisteme döndü. 2022'nin 10. ayının sonuna 1 buçuk trilyon kredi kullandırmışız. 2016-2022 dönemindeki krediden fazlasını bu yılın ilk 10 ayında vermişiz. 7 katı artış var şu an. Bu yılki para politikası metninde yol haritasını detaylı şekilde açıklayacağız. Baştan beri dünyanın bütün ülkelerinin uyguladığı bir şey. Hangi ülkeye bakarsanız bakın bu politikaları uyguladığını görürseniz. Eleştirebilirler. Japonya'nın İngiltere'nin uyguladıkları ve sonuç aldıkları tedbirler bunlar. Bizim politikamız belli faizleri indirip, üretimi artırmak: Burada hiçbir taviz ve sıkıntı yok bizim açımızdan. Biz bunu böyle yaptığımızda firmaların kredi alması bakımından sözlü yönlendirmeler yapıyoruz. Tüm faiz oranları politika faizine yakınlaşmış durumda. Düşük faizle alınıp stoğa, dövize giden paranın bir faydası yok, bunu gördük zaten. Birçok iş insanı stokta yakalandıklarını, maliyetlerinin arttığını söyledi. Ben bu sektörden geliyorum, stok fazlaysa biz kredi vermezdik. Yüksek maliyetlerle stok yaptığınızda, eski alışkanlıklarla hareket ettiğinizde, fiyatlara yansıma gecikti.