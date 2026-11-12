Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı değerlendirmede, bölgesel çatışmalara ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye turizminin genel görünümünün bozulmadığını vurguladı. Küresel ölçekte yaşanan belirsizliklere rağmen sektörün dirençli yapısını koruması, Türkiye’nin turizmde 2018 yılında başlattığı strateji değişikliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı verilere göre Türkiye, 2026 yılının ilk dokuz ayında 51 milyar 278 milyon dolar turizm gelirine ulaşarak hem üçüncü çeyrekte hem de dokuz aylık toplamda Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirini elde etti.