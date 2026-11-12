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Ekonomi
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Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

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Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV Bilgilendirme Toplantısı’nda yaptığı değerlendirmede, bölgesel çatışmalara ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye turizminin genel görünümünün bozulmadığını vurguladı. Küresel ölçekte yaşanan belirsizliklere rağmen sektörün dirençli yapısını koruması, Türkiye’nin turizmde 2018 yılında başlattığı strateji değişikliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı verilere göre Türkiye, 2026 yılının ilk dokuz ayında 51 milyar 278 milyon dolar turizm gelirine ulaşarak hem üçüncü çeyrekte hem de dokuz aylık toplamda Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm gelirini elde etti.

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Foto - Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2026-IV Bilgilendirme Toplantısı kapsamında Türkiye ekonomisine ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomik gelişmelerin, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisine yansımalarını ele alan Karahan, turizm sektörünün savaş koşullarına rağmen genel görünümünü koruduğuna dikkat çekti.

#2
Foto - Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

Karahan, “Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı.” ifadelerini kullanarak, bölgesel çatışmalara ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye turizmindeki mevcut görünümün korunduğunu belirtti.

#3
Foto - Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2026 yılının üçüncü çeyrek ve ilk dokuz aylık turizm sonuçlarına ilişkin paylaştığı veriler, sektörün güçlü performansını ortaya koydu. Türkiye, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde 25 milyar 526 milyon dolar turizm geliri elde etti. Ocak-eylül döneminde ise toplam turizm geliri 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece hem üçüncü çeyrekte hem de ilk dokuz aylık toplamda Cumhuriyet tarihinin en yüksek turizm geliri kaydedildi.

#4
Foto - Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elde edilen sonuçları değerlendirerek, “Hem üçüncü çeyrekte hem de ilk dokuz aylık toplamda Türkiye olarak rekor turizm geliri elde ettik! İlk dokuz aylık turizm gelirimiz 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. 2018 yılında turizmde başlattığımız strateji değişikliği ile elde ettiğimiz rekor gelir, stratejimizin sonuçlarını ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

Türkiye, 2018 yılından itibaren turizm sektöründe ürün ve pazar çeşitliliğini artırmayı, uluslararası tanıtım gücünü geliştirmeyi ve sektörün küresel krizlere karşı dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefleyen yeni bir strateji uygulamaya başladı.

#6
Foto - Merkez Bankası Başkanı Karahan: Turizmde savaşa rağmen genel görünüm bozulmadı

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasıyla uluslararası tanıtım faaliyetleri sürekli, sistemli ve veri odaklı bir yapıya kavuşturuldu. Geleneksel kaynak pazarların yanı sıra yeni pazarlara yönelik çalışmalar yoğunlaştırılırken, Türkiye’nin farklı turizm ürünleriyle uluslararası ziyaretçilere ulaşması sağlandı. Kültür ve arkeolojiden gastronomiye, spordan sağlığa, kongre turizminden doğa turizmine kadar genişleyen turizm ürünleri, Türkiye’nin farklı pazarlardaki talep değişimlerine daha hızlı uyum sağlamasına katkıda bulundu.

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