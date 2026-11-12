İstanbul’un kuzeyinde yapılacak: Marka projeye teklif yağdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin ihale sürecine ilişkin açıklamada bulundu. İhale süreci kapsamında ilk teklifleri dün aldıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “İhalede, Türkiye’den firmaların yanı sıra Çin ve İtalya’dan 4 yabancı firmanın da katılımıyla toplam 25 teklif aldık.” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Projenin hayata geçirilmesi için önemli bir aşamanın geride bırakıldığını belirten Uraloğlu, ihaleye yerli ve yabancı firmaların ilgi gösterdiğini ifade etti.