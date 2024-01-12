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Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

2024-01-12 13:36:38
Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

DİRNE'de amatör balıkçılar, Meriç Nehri'nde 71 kilo ağırlığında 2 metre boyunda yayın balığı avladı.

#1
Foto - Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

Kentte Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan amatör balıkçılar Murat Bilat (41) ve Tunay Zülka (33) Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde tekneleriyle balık avına çıktı.

#2
Foto - Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

Balıkçıların attıkları ağa büyük bir yayın balığı takıldı. Balığı teknelerine alıp kıyıya çıkaran balıkçılar, yaptıkları ölçümde yayının 71 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda olduğunu belirledi.

#3
Foto - Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

Balıkçılar, yakaladıkları yayını oturdukları mahallenin meydanına götürüp sergiledi. Mahalleli de balığı cep telefonuyla görüntüledi.

#4
Foto - Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

Balıkçı Murat Bilat, 20 yıldır Meriç Nehri'nde balık avladığını belirterek, "Balığı gördüğümüzde şaşırdık. Bu kadar büyük balık beklemiyorduk. Birden görünce arkadaşımla balığı çıkarmaya çalıştık. Ağda dolanmıştı.

#5
Foto - Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

Kıpırdayamadı. Biz de hemen heyecanla kayığın içine çıkardık.

#6
Foto - Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

68-70 kilogram civarında bir yayın balığı. Bu heyecanımızı herkes görsün diye oturduğumuz mahallenin meydanında sergilemek istedik. Burada fotoğraf çekilenler oluyor" dedi.

#7
Foto - Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

Bilat ile Zülka, balığı kilosu 100-150 lira arasında fiyatla satacaklarını belirtti. (DHA)

#8
Foto - Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

#9
Foto - Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

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