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Yaşam
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Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

2024-04-30 19:37:26
Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dağlık alanlarda doğal olarak yetişen ters laleler, tabiata ayrı güzellik katıyor.

#1
Foto - Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

Karların erimesiyle doğanın canlandığı ilçede, birçok bölge yabani ve endemik bitki türleriyle renklendi.

#2
Foto - Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

İlçedeki Mercan Dağları’nın eteklerinde de halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler açtı.

#3
Foto - Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

Doğa tutkunları, belirli zamanlarda laleleri görmek için gezi etkinlikleri organize ediyor.

#4
Foto - Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

Günübirlik turlarla rotalarını dağlara çeviren ziyaretçiler, meşakkatli yolculuğun sonunda lalelere ulaşarak fotoğraf çekiyor.

#5
Foto - Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

Doğaseverlerden Ali Haydar İmre, Tunceli'nin her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü söyledi.

#6
Foto - Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

Kentin son yıllarda tur kafilelerini ağırladığını ifade eden İmre, "Tunceli'nin endemik bitki çeşitliliği ve ters laleleri gerçekten görülmeye değer. Ters laleler her bölgede yetişmiyor. Mercan Dağları'nın etekleri de oldukça güzel bir bölge. Dağlara tırmanış yaptıkça iki mevsimi bir arada yaşayabiliyoruz." dedi.

#7
Foto - Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

İmre, ters lalelere ulaşmanın kolay olmadığını dile getirerek, "Öncelikle araçla dağların eteğine gelmek gerekiyor. Aracı park ettikten sonra yaklaşık 10 kilometrelik bir tırmanış başlıyor ve bu da yaklaşık 3 saate tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Mercan Dağları'nda ters lale manzarası

Doğa tutkunu Emel Ulaş İmre de haftanın belirli günlerinde doğa gezilerine katıldığını anlattı. Geziler sayesinde stresten uzaklaştığını belirten İmre, "Mercan Dağları'na çıktık ve çok sayıda endemik bitki türünü gördüm. Arkadaşlarımla ters lalelere ulaşmayı da başardık ve bunların görüntüsünden çok etkilendim." diye konuştu.

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