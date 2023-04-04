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Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

2023-04-04 14:42:31
Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

Son dakika seçim anketi haberleri: GENAR Başkanı İhsan Aktaş yaptıkları son kamuoyu araştırmalarının sonuçlarını paylaştı. Aktaş İYİ Parti'nin siyasi partiler arasındaki dağılım ve oy geçişinde 'Kaybeden' rolüyle belirleyici olduğunu aktardı ve son seçim anketi değerlendirmesinde 1 yıl önce yüzde 14'le başlayan oy oranı macerasını bugün yüzde 7 seviyesinde tamamladığını söyledi.Aktaş, Kılıçdaroğlu'na karşı intihar ettiğini söylediği Akşener'in yanında 2 ismi de sürüklediğini belirtti. İşte Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için son seçim anketi ve sonuçları...

#1
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

Son dakika son seçim anketi haberleri: Kamuoyu araştırmacısı GENAR Başkanı İhsan Aktaş sık sık gerçekleştirdikleri seçim anketleriyle ilgili en güncel sonuçları paylaştı. "Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna gelen cevapların 7'li masa için çok da iç açıcı olmadığının altını çizen İhsan Aktaş son seçim anketi sonuçlarına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kaybeden' rolüyle kendisini ve yanındakileri adeta bir intihar teşebbüsüne sürüklediğini belirtti. Buna göre partilerin güncel oy oranlarında seçimler için kamuoyu araştırma sonuçları İYİ Parti'nin 1 yılda yüzde 50 oy kaybı yaşadığını kaybetti. İşte Meral Akşener'in her 2 destekçisinden birini kaybetmesine neden olan kritik anlar ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ve arkasındaki 6 partinin son oy oranları

#2
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

#3
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

İYİ PARTİ YÜZDE 14 İLE MASAYA OTURDU! İLK ŞOKU ŞEHİT AİLESİNE KÜFÜRLE YAŞADI İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14'lerdeydi. O dönemde Lütfü Türkkan şehit ailesine küfredince 12 buçuklara düştü. Sonra 13'leri buldu.

#4
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

KÜÇÜK ORTAKLARIN TAMAMI YÜZDE 2 OY ALABİLİYOR! Masanın diğer 4 partisi olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün hepsinin 2 puan oyu var.

#5
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

BUGÜN CHP'DE 3 PUANLIK KAYIP VAR: YÜZDE 23 Şimdi bugünkü araştırmalardan baktığımızda CHP'nin oy oranı yüzde 23. Bir artış eğilimi var. 24 diyebiliriz.

#6
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

İYİ PARTİ YÜZDE 7'YE DÜŞTÜ İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak 7'ye takılıp takılmadığından emin değiliz. 14'ten 7'ye düştü. Ancak zaten son haftalardaki araştırmamız 11'di. 11'den 7'ye düştü diyebiliriz.

#7
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

ANKET PR'I DOĞRU OLSAYDI FELAKETİ YAŞIYORLARDI Hatta eğer İYİ Parti'nin iddia ettiği gibi partinin oyu 19 falan olsaydı ve 7'ye düştüyse bu felaket demektir. Ama 19 hiç olmadı yani. Zaten İYİ Parti bu travma ile yüzleşiyor. Seçime giderken 19 diyor 8 alıyor Meral Hanım. 4-5 firma ısrarla 17-18-19 diyordu. Şimdi herkes 7 olduğunu teyit ediyor.

#8
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

AKŞENER OY DÜŞÜŞÜNÜ FARK ETTİĞİ İÇİN MASADAN AYRILMIŞTI İYİ Parti aslında masada otururken tüm partilerin oy kaybettiğini fark etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıyla birlikte kendisinin iyice gerileyeceğini, CHP'nin öne çıkacağını bildiği için de masayı terk etti. Bir cümlesini tekrarlayalım: "Bu 6'lı masa millet iradesini temsil kabiliyetini kaybetmiştir" dedi. Yani millet iradesi adına orada oturmuyorlar. Başka bir şey için oturuyorlar.

#9
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

MASAYA ZORAKİ DÖNÜŞ AKŞENER'İN ÇÖKÜŞÜNÜ BAŞLATTI Bunu dedikten sonra masaya zoraki getirilmesi, 7-8 ay Kılıçdaroğlu aleyhine ikna ettiği kendi kitlesine bunu izah edemedi. İnandır kitleni, sonra git bir de isyan et. Peki geriye niye geldin? Bu soru işareti ve bu travmayı İYİ Parti bu travmayı atlatamadı.

#10
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

AŞIRI DOZDA TEPKİ TRAVMA BELİRTİSİYDİ, AMA KURTARAMADI Bu Zeytinburnu meselesini ben şöyle yorumladım. (İYİ Parti binasına kurşun isabet etmesi, Meral Akşener'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlaması ve gerçeğin ortaya çıkması sonrasında özür dilememesi) Bu travmayı atlatamadığı için Meral Hanım öyle doz aşımı bir dil kullandı ki 'acaba şuradan bir durumu kurtarabilir miyiz?' der gibiydi. Sonradan gerçeğin ortaya çıkmasıyla da çıkıp toplumdan özür dilemedi. Özür dilese zımnen büyürdü.

#11
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

MERAL AKŞENER ÖZTÜRK YILMAZ İLE KENDİNİ EŞİTLEDİ Öyle bir öfke kustu ki yani "Tayyip Erdoğan" falan Öztürk Yılmaz'ın dayak yedikten sonra yaptığı bir isyan açıklaması var. Meral Hanım kendisini Öztürk Yılmaz'la eşitledi.

#12
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

BARAJ ALTINDA KALACAK DURUMA GELEN İYİ PARTİ MUHARREM İNCE'Yİ BÜYÜTTÜ İttifakta olmasa baraj altında kalacak bir konuma geldi İYİ Parti. İYİ Parti dağılmasaydı Muharrem İnce bu kadar güçlü şekilde ortaya çıkmazdı. Bu dağılmadan da ortaya çıktı.

#13
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

3 İSMİ BİRDEN KAYBEDEN KİTLE İNCE'YE YÖNELDİ Büyük bir sıkışmışlık var hem CHP'de hem masada, o bütün sıkışmışlık içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istemeyen, Meral Akşener'i, Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı kaybeden bir kitle var. 3 tane isim gelecekle ilgili kaybetti bunlar. Bunlar Muharrem İnce'nin yanına doğru hareketlendi.

#14
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

MERAL AKŞENER İNTİHAR TEŞEBBÜSÜYLE İKİ KİŞİNİN DAHA KARİYERİNİ KÖRELTTİ... Aslında Meral Hanım öyle enteresan bir intihar teşebbüsünde bulundu ki, İmamoğlu, Yavaş ve kendisinin kaderini Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki dudağı arasına teslim etti.

#15
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

#16
Foto - Meral Akşener kaybetti ve kaybettirdi! İşte son anket sonuçları ve oy oranları

Siyaseten de acemiliktir bence. Siyasi deneyimi olan birisi bir operasyon kurban gidip arkasından iki kişinin daha siyasi hayatını köreltmezdi.

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