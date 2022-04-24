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Merak ediliyordu! Gelen turist sayısı belli oldu

2022-04-24 19:25:43
Merak ediliyordu! Gelen turist sayısı belli oldu

Antalya Valiliği, 2022 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısını kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - Sıcak havaların gelmesiyle turizm sektörü hareketlendi. Turist sayısın merak edildiği 2022 yılıyla ilgili de ilk veriler paylaşıldı. Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 1 milyonu aştı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış yaşandı.

Sıcak havaların gelmesiyle turizm sektörü hareketlendi. Turist sayısın merak edildiği 2022 yılıyla ilgili de ilk veriler paylaşıldı. Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısı 1 milyonu aştı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 147 artış yaşandı.

#2
Foto - Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 yılı turizm verileri açıklandı. Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yükseliş trendi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa rağmen sürdü.

Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile turistlerin ilgi odağı Antalya'da, 2022 yılı turizm verileri açıklandı. Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Antalya'da yükseliş trendi, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa rağmen sürdü.

#3
Foto - Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-23 Nisan arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 18 bin 246'ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 147 artış oldu. Nisanın ilk 23 gününde ise artış, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oldu. 2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Kente hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-23 Nisan arası sırasıyla 2020'de 508 bin 378, 2021'de 412 bin 729 olarak gerçekleşti. (DHA)

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-23 Nisan arasında kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 milyon 18 bin 246'ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 147 artış oldu. Nisanın ilk 23 gününde ise artış, 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 245 oldu. 2022 yılının ilk 4 aylık periyodunda kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 2020 ve 2021 yılını büyük oranda geride bıraktı. Kente hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 1 Ocak-23 Nisan arası sırasıyla 2020'de 508 bin 378, 2021'de 412 bin 729 olarak gerçekleşti. (DHA)

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